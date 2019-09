Campo Largo é finalista da Taça Brasil de Futsal Sub-20

O Campo Largo Futsal está na final da Taça Brasil de Futsal Sub-20. A equipe piauiense venceu de virada o Fokkus, do Distrito Federal, por 3 a 2 nesta sexta-feira (06). A final será disputada neste sábado (07) a partir das 10h, contra os donos da casa Jucas, no estádio do Vozão, em Fortaleza (CE).



Os piauienses viram a vaga na decisão mudar de lado após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 1. Logo aos 20 SEGUNDOS de partida, o Campo Largo sofreu o primeiro gol. Dez minutos depois, o drama aumentava quando a equipe do Distrito Federal anotava mais um na conta. Mas Pedro apareceu reacendendo a chama da equipe do Campo Largo na competição, depois de um belo gol de tiro livre direto.

Campo Largo é finalista da Taça Brasil de Futsal. Foto: Aldo Carvalho

Na etapa final, reação piauiense. Antes dos dez minutos, Leleco apareceu e deixou tudo igual em 2 a 2. Pedro estava inspirado e aos 12 minutos fez o gol da classificação.

O jogo teve tempo ainda para emoção até o apito final, faltando um minuto para jogo acabar o time o Campo Largo fez pênalti. João foi lá e defendeu a cobrança adversária que foi comemorada como gol. Veja abaixo:





O Campo Largo se prepara receber a equipe da casa Jucas (CE), que se consagrou finalista ainda na manhã de hoje (06). O melhor time do Brasil na categoria será conhecido no sábado (07), às 10h, no estádio do Vozão.

Adriana MagalhãesJorge Machado