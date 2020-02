Neste final de semana dois jogos movimentam o Campeonato Piauiense. O primeiro jogo será neste sábado, 15, entre Picos e Flamengo, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos. O Picos entra em campo para defender e quem sabe até se isolar na liderança da competição. Do outro lado o Flamengo, de Moroni, busca se recuperar no Campeonato, pois o time segue estagnado na tabela, com quatro pontos e na sexta colocação.

O Picos vem de uma vitória por 3 a 1 em cima do Piauí, em Teresina. O destaque do time de Adelmo Soares segue sendo o atacante Sassá, com quatro gols marcados. O time é líder da competição com 11 pontos somados em cinco jogos, são três vitorias e dois empates. Defende a liderança e invencibilidade na temporada.



Campeonato tem jogos em Picos e Altos neste final de semana. Foto: Jailson Soares/O Dia



O Flamengo vem de uma derrota por 3 a 0 para o 4 de Julho e busca reencontrar o caminho das vitórias, algo que não acontece desde a primeira rodada da competição. Para esse jogo o time tem como reforço Carlos Caio, de 24 anos, meio campo, que estava disputando o Campeonato Cearense com o Floresta e caiu de divisão.

Pâmella Maranhão