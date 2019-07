Campeonato Piauiense Sub17 terá nove equipes na briga por título

A Federação de Futebol do Piauí realizou ontem (30) o arbitral do Campeonato Piauiense Sub-17. A competição está prevista para começar no próximo dia 10 de agosto e terá a participação de nove equipes. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem. Esse ano o Piauí Esporte Clube, atual campeão, representa o Piauí.



Os times foram divididos em duas chaves: Grupo A e Grupo B (veja abaixo). Na primeira fase, os clubes se enfrentam entre si dentro de cada grupo, em jogos únicos. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. As semifinais serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação. Permanecendo o empate, a vaga na final fica com a equipe de melhor índice técnico. A final também será disputada em jogo único, mas no caso de empate no tempo normal, a decisão será em cobrança de penalidades.



Foto: Elias Fontinele/O Dia



Os clubes somente poderão inscrever atletas nascidos nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005. Além disso, os atletas deverão ser piauienses, com exceção dos jogadores repatriados que tiverem o primeiro registro feito no Piauí.

O local dos jogos ainda será definido pela FFP (Federação de Futebol do Piauí).

Veja como ficou os grupos do Sub-17:

GRUPO A

Altos

Biroesportes

Flamengo

Fluminense

River

GRUPO B

Krac

Piauí

São Paulo

Timon

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia