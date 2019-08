Campeonato Piauiense Sub-17 define confrontos das semifinais

O Campeonato Piauiense Sub-17 já definiu os confrontos das semifinais da competição. O River vai enfrentar a equipe do São Paulo, enquanto o Piauí vai encarar o contra o Altos. Todas as partidas acontecem no próximo sábado (31), no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina.

Para chegar às decisões, o já classificado River passou por cima do Biroesportes após vencer por um placar largo de 6 a 0. De quebra, o tricolor assumiu a liderança do grupo A, forçando o Altos a ficar na segunda posição. No outro jogo da rodada, o Fluminense venceu o Flamengo, em partida que finalizou em 2 a 0. Pelo o grupo B, os semifinalistas Piauí e São Paulo aguardavam os resultados.

Foto: Jornal O Dia / Reprodução





Segundo a Federação de Futebol do Piauí (FFP), para a entrada nas partidas das semifinais o público deverá doar um quilo de alimento não perecível. O montante arrecadado vai ser doado a uma instituição de caridade da capital. A ação também será repetida na final do campeonato, que deve acontecer no próximo dia 4 de setembro.

O campeão do Piauiense Sub-17 garante vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste da categoria do ano que vem. Neste ano, o Piauí Esporte Clube, foi o representante do Estado.

Adriana MagalhãesJorge Machado