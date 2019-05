Campeonato Piauiense de Handebol chega a sua fase final

A quinta-feira (24) será de decisões no Campeonato Piauiense de Handebol. As finais do Cadete e Adulto serão definidas na sede do CT do GHC, a partir das 17h. No cadete feminino, Julia Nunes e Barjas Negri medem forças. No masculino, Paulo Nunes x Atleta do Futuro, às 18h, brigam por título. No Adulto, as disputas serão entre USHC x GHC/UNINASSAU, às 21h. No feminino, UNIFSA x GHC se reencontram em uma final.



Um dos confrontos mais aguardados acontece entre as atletas da categoria Adulto Feminino. FSA x GHC se encontram pelo segundo ano consecutivo em uma final de piauiense. “A gente está em preparação visando as competições universitárias e estamos usando o Piauiense como preparação para as competições do meio do ano. Estamos treinando há um mês e meio e espero que elas consigam colocar em quadra o que estamos treinando. As meninas do GHC até jogam com a gente, então os times se conhecem bem. A diferença vai estar na vontade em quadra”, destacou Danilo Morais, o técnico.

O Campeonato Piauiense de Handebol Adulto teve três equipes na primeira fase. Cada time fez dois jogos. A FSA venceu suas duas partidas e inclusive venceu com tranquilidade o adversário da final. Apesar disso, as atletas da FSA dispensam o clima de ‘já ganhou’ e lembram que não existem título ganho antes do termino na partida.

“Todo jogo começa zero a zero. A maior prova é o Piauiense do ano passado em que perdemos para elas (GHC) na semifinal e na final conseguimos ganhar, então tudo pode acontecer. Nunca entramos no jogo pensando ser superior ou inferior”, disse a armadora Paula.

O time do GHC tem uma mescla entre atletas experientes e nomes que estão começando nas quadras. Rebeca, armadora esquerda é uma das veteranas e destaca a importância dessa troca. “Tem meninas pouco experientes em quadra, mas que já tem um preparo físico melhor, por exemplo, e a gente que passou por várias universidades e defendeu muitas camisas então existe um equilíbrio”, frisa a jogadora.

O JUBS (Jogos Universitários Brasileiros) será dividido em duas fases e a etapa Nordeste acontece no mês de agosto, em Maceió. Caso se classifiquem, as piauienses disputam a fase nacional, em outubro, em Salvador. As finais do Piauiense de Handebol acontecem nesta quinta-feira (24), a partir das 17h, no CT do GHC, Bairro Gurupi.

Biá BoakariPâmella Maranhão / Foto: Jailson Soares/ODIA