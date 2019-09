Campeonato Piauiense de Atletismo Sub-18 é neste sábado

Pelo menos 120 atletas vão participar do Campeonato Piauiense de Atletismo Sub-18 que será disputado neste final de semana, na pista da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina. Os melhores colocados na competição garantem vaga para o Troféu Norte-Nordeste da categoria, que acontece nos dias 04 e 05 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a programação elaborada pela Federação Piauiense de Atletismo, a competição inicia no sábado, às 7h30, com as provas de 3000m rasos, salto em distancia e lançamento de dardo na categoria masculina e feminina. O encerramento das atividades está previsto para ocorrer no domingo (15).

Piauiense de Atletismo 2019. Foto: Ilustração

Conforme a presidente da entidade, Márcia Araújo, as disputas são importantes para os jovens atletas pois é nesta fase que são revelados os futuros representantes do Piauí em competições nacionais e internacionais. Ela ressaltou ainda que as seletivas acontecem em todos os estados do país.

“Essa é a categoria mais forte que o Piauí tem na área do Atletismo. É nela que a gente começa ver quem serão os futuros representantes do Piauí em competições nacionais e internacionais. Além disso, é um momento importante para os atletas pois muitos deles migaram da categoria Sub-16 para o Sub-18”, disse.

O treinador do Clube de Atletismo AMORMED, no município de Monsenhor Gil, Jozimar Venção, vai levar uma delegação composta por 17 atletas e está confiante para o início da competição. “Vamos levar 17 atletas e a expectativa é a melhor possível porque é um momento de transição deles. Espero que eles consigam bons resultados e, com isso, fiquem bem ranqueados nacionalmente”, concluiu.

Felipe Cauã é atleta do AMORMED e vai participar do Piauiense de Atletismo. Foto: Arquivo Pessoal

O Campeonato Piauiense de Atletismo Sub-18 vai contar também com a participação de atletas dos estados do Ceará e Maranhão. Embora não esteja no cronograma de competições, uma marcha atlética será executada por participantes de fora.





Ithyara BorgesJorge Machado