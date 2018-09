Campeão da Libertadores escapa de jogo contra mexicano no Mundial

Considerado normalmente a terceira força do Mundial de Clubes, o representante mexicano estará fora do caminho do campeão da Libertadores até a final do torneio.

Em sorteio realizado pela Fifa nesta terça-feira (4), ficou decidido que o Chivas (MEX) terá que medir forças com o Real Madrid na semifinal, caso derrote o campeão asiático nas quartas de final.

O caminho do vencedor da Libertadores ainda não está totalmente claro. A equipe sul-americana terá três possibilidades de adversários: o campeão africano -que entra direto nas quartas de final-, o Al-Ain (representante do país sede) ou o Team Wellington (campeão da Oceania). Os dois últimos se enfrentarão pela primeira rodada da competição.

O representante da Libertadores e o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, entram diretamente na semifinal do Mundial de Clubes. O jogo da equipe sul-americano está previsto para o dia 18 de dezembro, em Al Ain, nos Emirados Árabes. O clube espanhol entra em campo no dia 19, em Abu Dhabi.

A grande final do torneio está marcada para o dia 22 de dezembro, também em Abu Dhabi.

TABELA DO MUNDIAL

12.dez

Al-Ain (EAU) x Team Wellington (NZL)

15.dez

Campeão da África x Vencedor do Jogo 1

Campeão da Ásia x Chivas Guadalajara (MEX)

18.dez

Semifinal 1- Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 2

19.dez

Semifinal 2- Real Madrid x Vencedor do Jogo 3

22.dez

Final e Disputa do terceiro lugar

