Campeão, Barcelona tem pela frente o desafio da invencibilidade

Liderado por Messi, que fez um hat-trick (três gols), o Barcelona conquistou neste domingo (29), com uma vitória por 4 a 2 como visitante sobre o Deportivo La Coruña, o Campeonato Espanhol. Atingiu 86 pontos e não pode mais ser alcançado. O rival mais próximo, o Atlético de Madri, está com 75 pontos e tem apenas mais três jogos para disputar, podendo chegar a no máximo 84.

O Barça ainda jogará quatro vezes (contra Real Madrid, Villarreal, Levante e Real Sociedad, nessa ordem) e tentará obter um raríssimo feito: encerrar o campeonato invicto. Na Espanha, que realiza seu campeonato nacional desde 1929, somente em duas ocasiões houve um campeão invicto. Na temporada 1929/1930, o Athletic Bilbao. Na de 1931/1932, o Real Madrid.

Se o Barcelona não perder, sua façanha será considerada mais épica que as de Athletic e Real porque terá sido imbatível em um campeonato em que cada equipe disputa 38 partidas. Tanto Athletic como Real conquistaram o título realizando 18 jogos, de acordo com dados da RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, organização que compila estatísticas futebolísticas). O time de Bilbao ganhou 12 e empatou seis; o da capital da Espanha venceu dez e empatou oito.

Até aqui, sob a batuta do técnico Ernesto Valverde, o Barça acumula 26 vitórias e oito empates. Caso mantenha a invencibilidade e ganhe pelo menos um desses quatro jogos restantes, será superior ao célebre Arsenal de 2003/2004 (campeão inglês com 26 vitórias e 12 empates), cujos jogadores foram apelidados de "Os Invencíveis".



Nas principais ligas do mundo, ninguém foi até hoje mais notável (no tema abordado neste texto) que esse Arsenal, dirigido por Arsène Wenger e cujo time-base era: Lehmann; Lauren, Kolo Touré, Sol Campbell e Ashley Cole; Vieira, Gilberto Silva e Pirès; Ljungberg; Bergkamp e Henry. Na Itália, a Juventus que faturou invicta o scudetto em 2012 ganhou 23 partidas e empatou 15. Essa equipe, comandada por Antonio Conte, contava com jogadores da estirpe de Buffon, Chiellini (que continuam na Juve até hoje), Bonucci, Vidal, Pirlo e Del Piero.

A Alemanha já teve sete campeões invictos, porém em temporadas cujo número máximo de jogos por equipe foi 26. Vale mencionar o Schalke de 1936/1937, que somou 24 triunfos e dois empates. Na França, desde o início da era profissional, em 1932, jamais um clube ergueu o troféu sem ter perdido pelo menos uma partida.

Em ligas menos importantes, uma equipe de Israel se sagrou campeã com 39 jogos de invencibilidade, o Maccabi Haifa, em 1993/1994 (28 vitórias e 11 empates). Por aqui, o único time a faturar invito o Campeonato Brasileiro é o Internacional de Falcão e companhia, que em 1979 ganhou 16 jogos e empatou sete. O treinador era o saudoso Ênio Andrade.

