Campanha do tri do Brasil é destaque em mais uma semana de reprises

Após o sucesso na reapresentação da final da Copa do Mundo de 2002, o torcedor brasileiro tem a oportunidade de rever outras partidas históricas. Enquanto as competições estão paradas devido à pandemia do coronavírus, as emissoras apostam em reprises de eventos marcantes.

Nesta semana, será possível reconstruir toda a campanha da seleção na conquista do tricampeonato mundial, no México, em 1970. As seis partidas rumo à taça Jules Rimet, contra Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia, Peru, Uruguai e Itália, serão exibidas na íntegra pelo SporTV.

O canal também reservou espaço na grade para a Olimpíada de 2016, disputada no Rio de Janeiro. A conquista da medalha de ouro inédita no futebol masculino e o triunfo de Alison e Bruno no vôlei de praia estão entre as jornadas a serem recordadas.

Haverá ainda a reapresentação de corridas marcantes da F-1, como a primeira vitória de Nelson Piquet no Rio de Janeiro, jogos do tenista Gustavo Kuerten, decisões da Superliga de vôlei e o triunfo do Brasil na Copa do Mundo de futsal de 2012.

De volta ao futebol, será possível rever os compactos de duelos decisivos de diferentes edições do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o SporTV reprisa várias vezes partidas das conquistas do Corinthians em 1999, 2005 e 2011, do São Paulo em 2006 e do Flamengo em 2009.

Para os fãs da Liga dos Campeões, a TNT separou embates marcantes da década passada. A emissora exibe o Chelsea x Barcelona das oitavas de final de 2004/05 e o Manchester United x Real Madrid das quartas de final de 2002/03, confronto no qual Ronaldo marcou três vezes.

Já a ESPN apresenta jogos do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês. Há no cardápio goleadas de Barcelona e Manchester City.

CONFIRA OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:

COPA DO MUNDO DE 1970

Brasil x Tchecoslováquia, 3/6/1970

Terça (14), 19h, SporTV (VT)

Quarta (15), 11h SporTV (VT)

Brasil x Inglaterra, 7/6/1970

Quarta (15), 19h SporTV (VT)

Quinta (16), 11h, SporTV (VT) Brasil x Romênia, 10/6/1970

Quinta (16), 19h, SporTV (VT)

Sexta (17), 11h, SporTV (VT) Brasil x Peru, 14/6/1970, quartas de final

Sexta (17), 19h, SporTV (VT)

Sábado (18), 9h30, SporTV (VT)

Sábado (18), 14h, SporTV (VT) Uruguai x Brasil, 17/6/1970, semifinal

Sábado (18), 17h30, SporTV (VT)

Domingo (19), 9h30, SporTV (VT) Brasil x Itália, 21/6/1970, final

Domingo (19), 17h30, SporTV (VT) JOGOS OLÍMPICOS DE 2016

Futebol, Brasil x Alemanha, 20/8/2016, final masculina

Terça (14), 23h, SporTV 2 (VT)

Quarta (15), 8h, SporTV 3 (VT) Ginástica artística, 14/8 a 16/8/2016, finais por aparelhos

Quarta (15), 23h, SporTV 2 (VT)

Quinta (16), 8h, SporTV 3 (VT)

Quinta (16), 23h, SporTV 2 (VT)

Sexta (17), 8h, SporTV 3 (VT) Atletismo, 12/8 a 21/8/2016, finais

Sexta (17), 23h, SporTV 2 (compacto) Vôlei de praia, 19/8/2016, Nicolai/Lupo (ITA) x Alison/Bruno (BRA), final

Sábado (18), 23h50, SporTV 2 (VT)

Domingo (19), 8h50, SporTV 3 (VT) Maratona aquática feminina, 15/8/2016

Domingo (19), 23h, SporTV 2 (compacto) Vela, 14/8 a 18/8, finais

Domingo (19), 23h20, SporTV 2 (compacto) CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-MG x Corinthians, 12/12/1999, final, primeiro jogo

Quarta (15), 1h30, SporTV (compacto) Corinthians x Atlético-MG, 19/12/1999, final, segundo jogo

Quarta (15), 2h30, SporTV (compacto) Corinthians x Atlético-MG, 22/12/1999, final, terceiro jogo

Terça (14), 15h, SporTV 3 (compacto)

Terça (14), 16h30, SporTV (compacto)

Quarta (15), 6h, SporTV (compacto)

Sexta (17), 6h, SporTV 2 (compacto)

Sexta (17), 15h, SporTV 3 (compacto) São Paulo x Santos, 28/11/2002, quartas de final, segundo jogo

Terça (14), 15h, SporTV (compacto) Santos x Corinthians, 13/10/2005

Terça (14), 23h, SporTV (compacto)

Quarta (15), 4h, SporTV 2 (compacto)

Quarta (15), 7h, SporTV (compacto)

Quarta (15), 13h, SporTV 3 (compacto)

Quinta (16), 4h30, SporTV (compacto) Corinthians x Santos, 6/11/2005

Quarta (15), 0h, SporTV (compacto)

Quarta (15), 5h, SporTV 2 (compacto)

Quarta (15), 8h, SporTV (compacto)

Quarta (15), 14h, SporTV 3 (compacto)

Quinta (16), 5h30, SporTV (compacto) Corinthians x Internacional, 20/11/2005

Quarta (15), 23h, SporTV (compacto)

Quinta (16), 6h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 9h, SporTV 2 (compacto)

Quinta (16), 18h, SporTV 3 (compacto)

Sexta (17), 1h30, SporTV (compacto)

Sexta (17), 4h, SporTV 2 (compacto)

Sexta (17), 13h, SporTV 3 (compacto)

Sexta (17), 16h30, SporTV (compacto)

Sábado (18), 2h30, SporTV (compacto) Goiás x Corinthians, 4/12/2005

Quinta (16), 7h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 18h, SporTV (compacto)

Sexta (17), 2h30, SporTV (compacto)

Sexta (17), 5h, SporTV 2 (compacto)

Sexta (17), 9h, SporTV 2 (compacto)

Sexta (17), 14h, SporTV 3 (compacto)

Sexta (17), 18h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 3h30, SporTV (compacto)

Sábado (18), 8h30, SporTV (compacto)

Sábado (18), 18h, SporTV 3 (compacto)

Domingo (19), 3h30, SporTV (compacto) São Paulo x Figueirense, 15/7/2006

Quinta (16), 23h, SporTV (compacto)

Sexta (17), 7h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 4h30, SporTV (compacto)

Sábado (18), 23h30, SporTV (compacto) Grêmio x São Paulo, 22/10/2006

Sexta (17), 0h, SporTV (compacto)

Sexta (17), 8h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 5h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 0h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 4h, SporTV 2 (compacto)

Domingo (19), 13h, SporTV 3 (compacto) Santos x São Paulo, 5/11/2006

Sexta (17), 23h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 6h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 1h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 5h, SporTV 2 (compacto)

Domingo (19), 14h, SporTV 3 (compacto) São Paulo x Atlético-PR, 19/11/2006

Sábado (18), 0h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 7h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 2h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 6h, SporTV 2 (compacto)

Domingo (19), 15h, SporTV 3 (compacto) Santos x Flamengo, 26/7/2009

Quinta (16), 1h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 4h, SporTV 2 (compacto)

Quinta (16), 13h, SporTV 2 (compacto)

Sexta (17), 4h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 4h, SporTV 2 (compacto)

Sábado (18), 13h, SporTV 3 (compacto) Flamengo x São Paulo, 10/10/2009

Terça (14), 18h, SporTV (compacto)

Quarta (15), 6h, SporTV 2 (compacto)

Quarta (15), 15h, SporTV 3 (compacto)

Quinta (16), 2h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 5h, SporTV 2 (compacto)

Quinta (16), 14h, SporTV 3 (compacto)

Quinta (16), 16h30, SporTV (compacto)

Sexta (17), 5h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 5h, SporTV 2 (compacto)

Sábado (18), 14h, SporTV 3 (compacto) Palmeiras x Flamengo, 18/10/2009

Terça (14), 18h, SporTV 3 (compacto)

Quarta (15), 16h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 3h30, SporTV (compacto)

Quinta (16), 6h, SporTV 2 (compacto)

Quinta (16), 15h, SporTV 3 (compacto)

Sexta (17), 6h, SporTV (compacto)

Sábado (18), 4h, SporTV 2 (compacto)

Sábado (18), 15h, SporTV 3 (compacto) Atlético-MG x Flamengo, 8/11/2009

Quarta (15), 9h, SporTV 2 (compacto)

Quarta (15), 18h, SporTV 2 (compacto) Grêmio x Corinthians, 22/5/2011

Sábado (18), 21h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 4h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 9h, SporTV 2 (compacto)

Domingo (19), 18h, SporTV 3 (compacto) Corinthians x São Paulo, 26/6/2011

Sábado (18), 22h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 5h30, SporTV (compacto)

Domingo (19), 10h, SporTV 2 (compacto)

Domingo (19), 19h, SporTV 3 (compacto) Corinthians x Atlético-MG, 20/11/2011

Domingo (19), 22h30, SporTV (compacto) Corinthians x Palmeiras, 4/12/2011

Domingo (19), 23h30, SporTV (compacto) LIGA DOS CAMPEÕES

Chelsea x Barcelona, 8/3/2005, oitavas de final

Terça (14), 16h, TNT (VT) Manchester United x Real Madrid, 23/4/2003, quartas de final

Quarta (15), 16h, TNT (VT) CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona x Girona, 24/2/2018

Terça (14), 20h, ESPN 2 (VT) CAMPEONATO INGLÊS

Manchester City x Manchester United, 22/9/2013

Quarta (15), 17h, ESPN (VT) F-1

GP dos Emirados Árabes Unidos, 14/11/2010, 1º título de Sebastian Vettel

Terça (14), 17h, SporTV 2 (VT)

Quarta (15), 2h, SporTV 3 (VT) GP da Austrália, 13/11/1994, 1º título de Michael Schumacher

Quarta (15), 17h, SporTV 2 (VT)

Quinta (16), 2h, SporTV 3 (VT) GP do Brasil, 13/3/1983, 1ª vitória de Nelson Piquet no Rio

Quinta (16), 17h, SporTV 2 (VT)

Sexta (17), 2h, SporTV 3 (VT) GP do Brasil, 24/3/1991, 1ª vitória de Ayrton Senna em Interlagos

Sexta (17), 17h, SporTV 2 (VT)

Sábado (18), 2h, SporTV 3 (VT) GP do Brasil, 22/10/2006, 1ª vitória de Felipe Massa em Interlagos

Domingo (19), 17h, SporTV 2 (VT) GP da Itália, 13/9/2009, última vitória brasileira

Sábado (18), 17h, SporTV 2 (VT)

Domingo (19), 2h, SporTV 3 (VT) SUPERLIGA DE VÔLEI

Osasco x Minas, 28/4/2004, final feminina

Quarta (15), 21h15, SporTV 2 (VT)

Quinta (16), 6h15, SporTV 3 (VT) Rio de Janeiro x Osasco, 2/4/2005, final feminina

Sexta (17), 21h15, SporTV 2 (VT)

Sábado (18), 6h15, SporTV 3 (VT) Banespa x Minas, 23/4/2005, final masculina

Domingo (19), 19h, SporTV 2 (VT) Rio de Janeiro x Osasco, 30/4/2006, final feminina

Terça (14), 19h, SporTV 2 (VT)

Quarta (15), 4h, SporTV 3 (VT) Minas x Florianópolis, 29/4/2006 final masculina

Sexta (17), 19h15, SporTV 2 (VT)

Sábado (18), 4h15, SporTV 3 (VT) Florianópolis x Minas, 19/4/2009, final masculina

Terça (14), 21h, SporTV 2 (VT)

Quarta (15), 6h, SporTV 3 (VT) Sesi-SP x Cruzeiro, 24/4/2011, final masculina

Quarta (15), 19h15, SporTV 2 (VT)

Quinta (16), 4h15, SporTV 3 (VT) Rio de Janeiro x Osasco, 30/4/2011, final feminina

Domingo (19), 21h, SporTV 2 (VT) Osasco x Rio de Janeiro, 14/4/2012, final feminina

Quinta (16), 19h, SporTV 2 (VT)

Sexta (17), 4h, SporTV 3 (VT) Rio de Janeiro x Cruzeiro, 14/4/2013, final masculina

Sábado (18), 21h, SporTV 2 (VT)

Domingo (19), 6h, SporTV 3 (VT) Cruzeiro x Sesi-SP, 13/4/2014, final masculina

Quinta (16), 21h, SporTV 2 (VT)

Sexta (17), 6h, SporTV 3 (VT) Sesi-SP x Rio de Janeiro, 27/4/2014, final feminina

Sábado (18), 19h, SporTV 2 (VT) TÊNIS

Rainer Schüttler x Gustavo Kuerten, 15/3/2003, semifinal de Indian Wells

Quarta (15), 1h, SporTV 2 (VT)

Quarta (15), 10h, SporTV 3 (VT) Lleyton Hewitt x Gustavo Kuerten, 17/3/2003, final de Indian Wells

Quinta (16), 1h, SporTV 2 (VT)

Quinta (16), 10h, SporTV 3 (VT) Dinara Safina x Serena Williams, 31/1/2009, final do Aberto da Austrália

Terça (14), 18h, ESPN Extra (VT)

Quarta (15), 18h, ESPN Extra (VT) Rafael Nadal x Roger Federer, 1º/2/2009, final do Aberto da Austrália

Terça (14), 19h45, ESPN Extra (VT)

Quarta (15), 19h45, ESPN Extra (VT) FUTSAL

Brasil x Espanha, 18/11/2012, final da Copa do Mundo

Sábado (18), 12h, SporTV (VT)

Domingo (19), 7h, SporTV 3 (VT)

