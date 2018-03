Calendário da primeira etapa estadual do atletismo é inaugurado

No último final de semana aconteceu a 1ª etapa do Campeonato Piauiense de atletismo. A competição foi realizada na pista de atletismo da universidade e teve mais de 50 atletas participando. O Estadual abriu a temporada 2018 e agora os atletas começam a pensar nas competições Norte-Nordeste e Nacional. Os destaques nas pistas foram: Lia Raquel, Lara Beatriz e Marcos Vinicius.

O técnico Igreja afirma que a competição era esperada e que o objetivo a partir de agora é dar ritmo aos garotos e garotas. “A competição era bem esperada, pois estamos no terceiro mês do ano e os atletas ficam apreensivos. Além disso, é uma forma de poder avalia-los para ver como que estava o nível, pois estamos atletas que precisam apresentar índice para o Mundial e o Brasileiro”, frisou.



A próxima competição da maioria dos atletas é o Sub18 (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Lara Beatriz, de 21 anos, é um dos principais nomes do estado na categoria Sub-23. A velocista tem como principal prova os 100m rasos e no final de semana foi campeã da prova com o tempo de 11s8. “Foi uma competição boa, pois eu corri praticamente na minha melhor marca e eu não esperava. Eu estou fazendo um trabalho incrível com o Igreja desde o começo do ano e a gente vem sempre acertando”, conta Lara.

Outro nome que se sobressaiu na competição foi Marcos Vinicius, de 20 anos, que nessa temporada faz uma troca de categoria e começa a competir entre os nomes mais experientes. Marcos é dono do melhor tempo na prova dos 400m a nível nacional com 47s. “Minha intenção é conseguir fazer o índice do Mundial que é de 46s70 e a gente já está bem próximo disso. Ano passado eu consegui o recorde no brasileiro a agora vou tentar melhorar ela”, explica.

A próxima competição da maioria dos atletas é o Sub18, que acontece no dia 7 de abril. No final do mês de abril acontece o Brasileiro Sub23.

