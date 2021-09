Caiçara e Comercial voltam a se enfrentar neste sábado (4) após nove anos

Caiçara e Comercial voltam a se enfrentam em uma competição profissional neste sábado (4), às 15h45min no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, após oito anos. O confronto marca a segunda rodada da Série B do Campeonato Piauiense neste final de semana.

Leão e Bode entraram em campo pela última vez durante a disputa da Série A do Piauiense no ano de 2012. No primeiro jogo, a rivalidade predominou e a partida terminou em 1 a 1. Já no jogo de volta, o Comercial goleou o arquirrival por 4 a 0. Naquele ano, o Caiçara terminou em último, enquanto o Comercial avançou de fase e foi eliminado nas semifinais pelo Flamengo.

Agora, os clubes campomaiorenses querem começar a reescrever suas histórias com a busca pelo acesso. O Caiçara estreou na competição com derrota de 3 a 2 para o Oeirense. O Comercial, por sua vez, jogou em casa e foi derrotado pelo Piauí por 1 a 0.

Foto: Otávio Neto / Portal O Dia

Para a segunda rodada, o Leão busca corrigir dos erros apresentados pela defesa e na intensificação do ataque. A aposta do técnico Luis Miguel é a velocidade de Lopeu e as finalizações de Idelvam, que marcou um belo gol de fora da área na partida de estreia. Aliás, de finalizações o Caiçara entende. Foram dois gols em apenas dois minutos contra o Oeirense.

Já o Comercial está mais focado em aprimorar a intermediária e o ataque. Diante do Piauí, o Bode criou poucas chances de gol ao apresentar dificuldade na saída de bola. As laterais é outra preocupação do técnico Cícero Monteiro, que realizou o treino de apronto com portões fechados.

O retorno do clássico Caco será comandado pelo árbitro Ideilon Helton Alves Lima com assistência de Rogério de Oliveira Braga e Thalyson Alves Sampaio.

