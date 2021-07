Caiçara anuncia Luis Miguel como técnico para disputa da Série B do Piauiense

O português Luis Miguel é a aposta do Caiçara para garantir acesso à elite do futebol piauiense. O nome do profissional foi anunciado pelo clube campomaiorense na tarde desta terça-feira (20) como o técnico que comandará a campanha na Série B do Campeonato Piauiense. Além de Caiçara, disputam a competição: Comercial, Cori-Sabbá, Oeirense, Timon e Piauí.

Para o presidente do Leão, Francisco Ispo, a contratação é uma forma de celebrar o retorno do time a uma disputa profissional no Piauí. Entusiasmado com o anúncio, Ispo disse que a chegada de Luis Miguel torna o Caiçara um dos favoritos para a conquista de um dos acessos.

Foto: Divulgação / Caiçara

“O Luis Miguel é um técnico com uma grande carreira no futebol brasileiro, tem passagem por grandes clubes e será o nosso comandante. Essa contratação é uma forma de dizermos para nosso torcedor que o Leão está de volta com força total e já larga como um dos favoritos para garantir uma das vagas”, afirmou.

A escolha de Luis Miguel se deu pelo seu históricos de títulos na Série B do Campeonato Cearense, com o Tiradentes em 2015; e Campeonato Maranhense, com Pinheiros em 2018. Em todo país, o técnico tem passagem por mais de 30 clubes nos estados Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

No Piauí, Luís Miguel já autou no 4 de Julho (2014 e 2017), Parnahyba (2016) e Timon (2020). O lusitano treinou neste ano Itapipoca, pelo Campeonato Cearense Série B e o Potiguar de Mossoró-RN.

Estreia

O Caiçara estreia na segunda divisão do futebol estadual no dia 28 de agosto, às 16h, no estádio Gerson Campos, em Oeiras, dirante do Oeirense. Em casa, o Leão joga na segunda rodada, no dia cinco de setembro, quando enfrenta o arquirrival Comercial.

