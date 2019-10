Caic perde na semifinal e dá adeus ao Brasileiro Escolar de Handebol

A equipe do Caic Balduíno deu adeus ao sonho do título no Brasileiro Escolar de Handebol Masculino Cadete (15 a 17 anos). Com o placar de 26 a 16, o atual tetracampeão do Brasil foi eliminado na semifinal pelo Colégio Amorim (SP), no ginásio de Esportes do Cruzeiro, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (09).



Para chegar ao mata-mata, os piauienses fizeram três partidas. Na fase classificatória, venceram as equipes do Pará e Amazonas assumindo a ponta do grupo H. Já nas quartas de final, o Caic venceu na terça-feira (08) o Colégio Darwin (CE) com o placar de 26 a 18. Caic Balduíno é eliminado no Brasileiro Escolar de Handebol. Foto: Jailson Soares Contra a equipe paulista, o Caíc Balduíno não conseguiu furar a defesa compacta adversária e perdeu contra-ataques importantes. Na etapa inicial, a equipe chegou a estar 11 gols atrás do placar. O tempo castigou os piauienses, que viram o título mudar de lado quando o Colégio Amorim impôs ritmo de jogo e liquidou a partida em 26 a 16. Equipe piauiense durante o Brasileiro Escolar de Handebol. Foto: Arquivo Pessoal O Piauí é o atual tetracampeão da competição e neste ano viajou renovado. Dos 14 atletas selecionados para a etapa nacional, nove foram contratados fora do estado e nunca representaram o Piauí em outras competições. Ao todo, 28 equipes participam da competição nacional. O Brasileiro CBDE de Handebol é uma competição que classifica o campeão para o Mundial ISF da modalidade que ocorre em junho de 2020, em Belgrado, na Sérvia.



Biá BoakariJorge Machado, do Jornal O Dia