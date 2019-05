Buscando superar líder, Leandro fala em Altos com nova formação

O Altos tem duas decisões pela frente. A primeira delas acontece neste sábado (1º) diante o Atlético Cearense, às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Jacaré entra em campo com a pressão de superar o líder da chave, com quatro vitórias em quatro jogos e assim seguir vivo na briga por vaga na próxima fase do Brasileiro Série D. O Altos vem de uma vitória em cima do Central de Caruaru.



“A nossa consciência com relação às dificuldades que teremos diante essa equipe do Atlético são grandes porque estamos jogando contra o líder, equipe que tem melhor aproveitamento da competição. Naturalmente uma equipe que está em um momento equilibrado da competição e logico que nos temos que nos articular para procurar de alguma forma o entendimento exato quanto à formação tática da equipe”, explica o técnico Leandro Campos.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O técnico Leandro Campos tem como única baixa o lateral-esquerdo Wesley, que foi expulso do banco de reservas no último jogo. Fora isso, todas as peças estão a disposição e a novidade pode ser o retorno do zagueiro Ramon Baiano ao time titular. O treinador inclusive citou a possibilidade de mudanças defensivas. No último jogo a zaga teve Leone e Yuri como titulares.

Na frente, após o gol heroico e o protagonismo no jogo contra o Central o atacante Radsley deve ganhar titularidade ao lado de Manoel e Reinaldo Alagoano. O Camisa 10 do Jacaré é que é dúvida. “Acredito que fiz uma apresentação regular, nem acima, nem abaixo da média, acabou sendo reflexo da apresentação do time em si, pois começamos um pouco mal e no segundo precisando correr atrás do placar melhoramos”, disse Marcinho.

O Altos precisa vencer seus próximos dois compromissos. O time tem seis pontos somados, mesma pontuação do Central de Caruaru, porem o time pernambucano está a frente por conta do saldo de gols. O Altos viajou para Fortaleza na quinta-feira (30) e na sexta-feira pela manhã treinou no CT do Ferroviário. O jogo entre Atlético Cearense x Altos acontece no sábado (1º), às 16h, no Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo é válido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia