Buscando projeção, atletas do Projeto QG da Luta irão para os EUA

Recentemente, o mentor do projeto Major Luiz Oliveira vem buscando dar projeção a esses garotos e garotas e abriu portas fora do país. Lívio Ribeiro e Marco Mendes ‘Morcego’ para os Estados Unidos no mês de março disputar o Pan-Americano da IBJJF, federação internacional da modalidade e depois disso os dois ficam pelo menos quatro meses fora do país.



Lívio Ribeiro e Ana Luiza Oliveira foram os primeiros a fazer essa conexão Piauí – Brasil – Estados Unidos. Por lá, os piauienses disputaram inúmeras competições, subiram ao pódio em praticamente todas elas e tiveram contato com treinos mais modernos e principalmente a oportunidade de transformar a dedicação pelo o jiu-jitsu em trabalho. “Fiquei três meses, retornei para Teresina e fiquei mais três meses e o mais legal é que fui abrindo portas para os outros atletas daqui. Muitos tem potencial, mas falta oportunidade, dinheiro e conseguir se medir lá fora”, disse Lívio Ribeiro.

Além de Lívio, o jovem Marco Mendes, 16 anos, também vai ter sua oportunidade de lutar e treinar em solo americano. As dificuldades para conseguir viajar são grandes, mas nada que diminua a empolgação do atleta. “Eu preciso ir com minha mãe porque sou menor de idade. Vou ter que tirar o visto novamente, pois eles tinham liberado somente três meses, tem um gasto com passagens, entrevista, mas estou focado em conseguir isso”, conta Marco.

Lívio é o mais experiente e dono de um currículo irretocável na modalidade. E quando questionado se tem objetivo de morar fora do país o ‘sim’ vem de forma fácil. “Com certeza eu quero. Poder estar bem lá e recebendo a galera daqui, dando oportunidade para outros nomes”, afirmou o atleta.

Antes de ir para os Estados Unidos, os atletas irão disputar o Sul-Brasileiro, em Florianópolis, Santa Catarina. Em março, viajam para os Estados Unidos onde competem o Pan-Americano, em Irvine e ficam mais quatro meses em treinamentos.





Fotos: Jailson Soares/ODIA

Biá BoakariPâmella Maranhão