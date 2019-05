Buscando classificação antecipada, River visita Santa Cruz-RN

O Galo Carijó embarcou na sexta-feira (24) para o Rio Grande do Norte. O time enfrenta no domingo (26) o Santa Cruz de Natal, às 16h, na Arena das Dunas. A partida é valida pela 4ª rodada da Série D. O River goleou o Santa na última rodada em casa por 5 a 2 e tem sete pontos somados dentro do Grupo A4. Uma vitória pode dar ao time uma classificação antecipada, pelo menos matematicamente na competição.



“A semana foi muito baseada em uma conversa com os atletas para não ter clima de oba oba ou já ganhou. Sabemos que o time deles vai vir buscando essa vitória em casa e buscando se manter vivo na competição e além disso com muitas mudanças, já que perderam”, disse o treinador Marcinho Guerreiro.

A equipe deve vir sem mudanças em relação ao time que goleou o Santa por 5 a 2, com destaque para o meia Bismarck e o atacante Roney, que marcaram quatro dos cinco gols do River.

Em três jogos o River tem duas vitorias e um empate, total de sete pontos somados. A equipe optou por viajar na sexta-feira (24) e realizar atividade leve em Natal, no sábado (25). O jogo entre Santa Cruz-RN e River acontece no domingo (26), às 16h, na Arena das Dunas.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia