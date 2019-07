Lesionado, Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Athletico

De olho em uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo não terá o atacante Bruno Henrique no jogo desta quarta (17) contra o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã (RJ), que estará lotado.



O jogador teve diagnosticada uma entorse no tornozelo, e a tendência é que seja substituído por Vitinho.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o clube informou que " o atleta torceu o tornozelo direito no jogo contra o Goiás. Iniciou tratamento, mas as dores persistiram e, por isso, não foi relacionado".

Pelo lado do Athletico-PR,, o desfalque é o zagueiro Lucas Halter, que também está lesionado. Em seu lugar, atuará Robson Bambu. O argentino Lucho González está pendurado.

Como as equipes empataram por 1 a 1 em Curitiba, o Flamengo joga por uma vitória para avançar. Se seguir na competição, a equipe encara o vencedor do duelo entre Bahia e Grêmio, que também empataram em 1 a 1, no jogo de ida, em Porto Alegre (RS).

UOL / Folhapress