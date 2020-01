Bruno Henrique tem lesão diagnosticada e deve perder clássico com SPFC

Nem estreou no Campeonato Paulista de 2020, e o Palmeiras deve ter um desfalque importante para o clássico de domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, pela segunda rodada do estadual. O meio-campista Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão muscular e dificilmente reunirá condições de atuar contra o rival.

Segundo informação divulgada pelo próprio Palmeiras, Bruno Henrique tem uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O jogador voltou dos Estados Unidos, onde o clube disputou a Florida Cup, com dores e passou por exames assim que chegou ao Brasil.

O Palmeiras desembarcou na tarde deste domingo (19) e voltou aos trabalhos nesta segunda (20), na Academia de Futebol. Bruno Henrique acabou sendo o único nome do elenco fora do trabalho no campo, o volante também está fora da estreia no Paulistão, marcada para quarta (22), às 19h15, contra o Ituano.

Gustavo Scarpa e Matheus Fernandes, que negociam a ida para Almería e Barcelona, respectivamente, realizaram atividade separada a do grupo de jogadores.

Guerra e Jean, liberados pelo clube para buscar outro destino, trabalharam normalmente com o elenco.

A atividade desta segunda-feira começou com um bate-papo rápido de Vanderlei Luxemburgo com o elenco. Embora com conceito de pré-temporada, a Florida Cup tem caráter competitivo e terminou com título palmeirense no último fim de semana.

Folhapress