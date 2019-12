Bruno Henrique é eleito o Craque do Brasileiro

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu nesta segunda-feira (9) o prêmio de Craque do Campeonato Brasileiro de 2019. Entre as mulheres, a atacante Millene, do Corinthians, vice-campeão do Nacional, ficou com a honraria.

Ambos receberam o troféu em cerimônia realizada no Rio de Janeiro.

"Vou lembrar com muito carinho depois de um 2018 muito ruim, com muitas lesões. Agora estou aqui representando o Flamengo. Não é uma conquista minha, mas de todos meus companheiros. Nem sei o que me colocou de volta ao futebol realmente depois de um ano muito difícil", afirmou Bruno Henrique no palco.

Bruno Henrique passou por uma cirurgia no olho no ano passado, enquanto ainda defendia o Santos. Contratado nesta temporada pelo Flamengo, destacou-se nas conquistas do Brasileiro e da Copa Libertadores.

Millene, também visivelmente emocionada, relembrou a trajetória até chegar ao prêmio. "Estou muito feliz. Você [Lázaro Ramos] me fez lembrar de o quanto foi difícil para chegar aqui", disse ao apresentador da premiação, que comentou sobre a história da atleta, ainda durante a infância no Maranhão.

Bruno Henrique terminou o Brasileiro como vice-artilheiro, anotando 21 gols durante a disputa. Millene, por outro lado, liderou a tabela de goleadoras com 19 tentos anotados com a camisa corintiana.

