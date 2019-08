Brasileiros levam bronze e vaga olímpica no Mundial de Canoagem

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Erlon Souza conquistaram neste sábado (24) a medalha de bronze na prova C2 1.000 m do Mundial de Canoagem Velocidade, realizado na Hungria.

A dupla do Brasil completou a disputa em 3min44s34, atrás dos cubanos Serguey Torres e Fernando Jorge (3min41s46) e dos chineses Liu Hao e Wang Hao (3min40s55), que surpreenderam ao ficar com a medalha de ouro.

(Fotos públicas / Divulgação)

O resultado também garantiu ao país a participação no C2 na Olimpíada de Tóquio-2020. Nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Isaquias e Erlon levaram a medalha de prata.



Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, a formação brasileira não completou a prova, após Erlon ter um mal súbito pouco antes da metade do percurso. Na ocasião, era um esperado um bom duelo com os cubanos, que acabaram vencendo com facilidade.

Isaquias ainda disputa o C1 1.000 m, que tem a final marcada para a manhã deste domingo.

Folhapress