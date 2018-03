Brasileiros levam a melhor sobre estrangeiros no Jogo das Estrelas

Com ótima atuação na parte final da partida, o time formado pelos jogadores do Brasil levou a melhor sobre a equipe de estrangeiros neste domingo (19), no Jogo das Estrelas do NBB, realizado no Ginásio do Ibirapuera (SP). A vitória por 130 a 121 foi a quinta obtida pelos brasileiros em sete confrontos organizados pela Liga Nacional de Basquete desde 2011.

Os destaques do Time NBB Brasil foram o ala Marquinhos, cestinha da partida com 29 pontos, e o pivô Rafael Hettsheimeir, que anotou 25. O pivô Anderson Varejão, eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da partida, marcou 18 pontos e pegou 15 rebotes. Pelo NBB Mundo, o dominicano Rhett, que atua no Flamengo, foi o principal anotador, tendo convertido 25 pontos.

Foto: Divulgação

A partida começou em ritmo morno, com as duas equipes mostrando pouca atenção na defesa. No último quarto, porém, a disputa começou a ficar mais séria. Foi então que o NBB Brasil fez a diferença, especialmente nas bolas de três pontos. Marquinhos, jogador do Flamengo, acertou três dos quatro arremessos no último período

ESTILO NBA

O público que compareceu em bom número ao Ibirapuera viu um evento nos moldes do que é organizado pela NBA. Desde o início da manhã, foram realizadas competições de habilidade, torneio de enterradas, um duelo de celebridades e por fim o jogo principal.

O torneio de enterradas, sempre uma atração à parte, viu um duelo de "panteras negras": o americano Greg Brown e o dominicano MJ Rhett fizeram a disputa usando a máscara do herói dos cinemas. A competição acabou sendo vencida pelo ala Gui Bento, do Pinheiros, de apenas 20 anos, que superou o favorito Rhett.

A competição de três pontos foi vencida por Rafael Hettsheimeir, do Bauru, que superou Jefferson William, do Franca, que havia sido campeão em 2017.

O público, que lotou o Ibirapuera, foi brindado com uma ação de marketing de um dos patrocinadores do evento, que após o placar passar dos 100 pontos, distribuiu sanduíches para todos os presentes.

Ainda houve tempo para uma cena inusitada: um pedido de casamento em plena quadra, após um casal ter sido chamado para participar de uma brincadeira em um dos intervalos.

Folhapress