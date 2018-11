Brasileiro termina em 2º etapa de Nazaré do Mundial de ondas grandes

O brasileiro Lucas Chianca, também conhecido como "Chumbo", ficou nesta sexta-feira (16) com o vice-campeonato da etapa de Nazaré (Portugal) do Big World Tour, Mundial de ondas grandes que marca a temporada de outono/inverno de surfe no hemisfério Norte.

Em ondas de até 10 metros, Chianca chegou à decisão do evento de abertura do circuito como um dos favoritos depois de vitórias contundentes na primeira fase e semifinais. O brasileiro surfou bem, conseguiu a somatória de 23,31 em suas duas melhores ondas -a nota mais alta é multiplicada por 2- e chegou a liderar, mas foi superado pelo sul-africano Grant Baker, que marcou 25,04.



Lucas Chianca (Foto: Reprodução/Instagram)

O espanhol Natxo Gonzalez (que no surfe compete pela bandeira da região do País Basco), os portugueses Alex Botelho e João de Macedo e o australiano Russel Bierke completaram a decisão. Os brasileiros Rodrigo Koxa e Pedro Calado foram eliminados ainda na primeira fase.

Chianca era o atual campeão da etapa de Nazaré. A temporada do Big World Tour terá continuidade com etapas em Mavericks (Califórnia) e Jaws (Havaí). A janela de espera dos eventos, que só são realizados em condições ideais de ondas gigantes, se encerra no dia 31 de março.

Veja como terminou a decisão

1 - Grant Baker (AFS) - 25.04

2 - Lucas Chianca (BRA) - 23.31

3 - Natxo Gonzalez (ESP-BAS) - 22.71

4 - Alex Botelho (POR) - 22.06

5 - João de Macedo (POR) - 20.87

6 - Russell Bierke (AUS) - 18.89

Folhapress