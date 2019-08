Brasileiro: Santos tenta retomar liderança em visita à Chapecoense

Sem vencer há três rodadas e atualmente no segundo lugar, o Santos tem a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado (31), caso conquiste ao menos um empate diante da Chapecoense, às 19h, na Arena Condá.

Para terminar a rodada na ponta da tabela, contudo, o time de Jorge Sampaoli terá de contar com uma derrota do Flamengo diante do Palmeiras, no domingo (1º), no Maracanã.

O time rubro-negro lidera a competição, com 33 pontos, o mesmo número somado pelos santistas. Os cariocas, porém, neste momento, levam vantagem no saldo de gols (17 contra 11).

Na última rodada, o Santos desperdiçou a chance de se isolar como líder ao ceder um empate para o Fortaleza na Vila Belmiro depois de abrir 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.



Jorge Sampaoli durante treino no Santos FC - Foto: Ivan Storti/Santos FC/Fotos Públicas



A equipe de Sampaoli vinha de duas derrotas seguidas, ambas fora de casa, para o São Paulo e para o Cruzeiro. A última vitória foi sobre o Goiás, por 6 a 1.

O técnico argentino terá os desfalques de Jorge e Marinho, suspensos. Gustavo Henrique volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

A Chapecoense, por sua vez, venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Com 14 pontos, a equipe catarinense está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

A partida entre o Santos e e o time de Chapecó terá transmissão somente pelo Premiere.

Folhapress