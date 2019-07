Brasileiro: Grêmio empata com CSA em jogo cheio de erros

CSA e Grêmio empataram em 0 a 0 nesta segunda-feira (29), em Alagoas, no encerramento da décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no estádio Rei Pelé ficou marcado pelos erros incríveis de lado a lado. O time gaúcho chegou a apelar a Everton, principal jogador gremista na temporada, mas nem assim foi capaz de fazer o mínimo para vencer.

Com o resultado, o CSA chega a sete pontos e o Grêmio acumula 16. O time alagoano continua com apenas uma vitória no Brasileirão.



Foto: Divulgação/Grêmio FC

Na próxima rodada o CSA visita o Vasco, às 19h (horário de Brasília) de domingo. O Grêmio recebe a Chapecoense na segunda-feira. Antes disso, o time de Renato Gaúcho vai ao Paraguai encarar o Libertad na segunda partida das oitavas de final da Libertadores.

A partida em Maceió teve baixo nível técnico. Com apenas um titular desde o início (Geromel, suspenso na Libertadores, reforçou a equipe) o Grêmio demonstrou falta de entrosamento. Quando teve a chance para decidir na individualidade, errou feio.

O CSA se desorganizou ao longo do encontro e parou na falta de fôlego e qualidade.

Folhapress