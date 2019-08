Brasileiro: Botafogo busca reabilitação diante da Chapecoense

Derrotado pelo Corinthians na rodada anterior, o Botafogo recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (26) em busca da reabilitação do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 16ª rodada, acontece às 20h, no Engenhão. O time catarinense vem de vitória no clássico contra o Avaí e tenta deixar a zona do rebaixamento.

No meio da tabela de classificação, a equipe carioca não poderá contar com o volante Cicero, que terá de cumprir suspensão. Por outro lado, o técnico Eduardo Barroca espera contar com as voltas do volante Alex Santana, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, e do zagueiro Carli, poupado no último jogo.



Foto: Divulgação/Botafogo

Apesar de ostentar melhor aproveitamento que o adversário na competição, Barroca não vê sua equipe com obrigação de vencer. "Obrigação da gente é com a gente mesmo. Fazer o melhor. A gente vem de resultado negativo, naturalmente nossa cobrança interna é fazer o resultado. É muito difícil, o adversário, mesmo em situação complicada, vem de vitória, num momento de transição de treinador. Tentar fazer um bom jogo, se preparar bem, fazer as cobranças em cima do jogo com o Corinthians. Fazendo grande partida, ficamos mais perto da vitória", disse o treinador em entrevista coletiva na última sexta (23) .

Também em entrevista coletiva na sexta-feira, o treinador Emerson Cris aponta apontou evolução na equipe do Sul do país. Essa será sua quinta partida consecutiva à frente do time. "A gente tem que repetir o que vem fazendo em casa, com organização, postura. Tem jogadores no meio-campo e ataque vão resolver para a gente. Temos gols em quase todos os jogos, haja vista o Everaldo que é vice-artilheiro", disse.

Folhapress