Brasileiras destacam a luta por pódio na Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu nesta terça-feira uma importante vitória na sua luta por melhores colocações na Copa do Mundo, que fecha a temporada de 2019 e está sendo realizada no Japão. O triunfo por 3 sets a 0 sobre as donas da casa, em Sapporo, pela oitava de 11 rodadas no total, deixou o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães na quinta colocação, perto da briga por um lugar no pódio da competição.



Na classificação geral, o Brasil aparece em quinto lugar, com 15 pontos (cinco vitórias e três derrotas). A China, única equipe invicta até o momento, lidera com 23. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, com 20 pontos, a Rússia aparece em terceiro lugar, com 19, e a Holanda em quarto, com 16.

Ao final do duelo contra o Japão, a central Fabiana comentou sobre a partida e falou da dificuldade de jogar contra as anfitriãs. "Conseguimos essa vitória muito importante. É sempre difícil enfrentar o Japão ainda mais dentro da casa delas. Fiquei feliz com a nossa atuação e como todo o grupo se comportou na partida. Ainda estamos na briga pelo pódio e vamos em busca do melhor resultado possível", disse.

Zé Roberto Guimarães fez uma análise do confronto e destacou a qualidade do adversário desta terça-feira. "O resultado do jogo não mostra a realidade que foi a partida. O primeiro set foi fora da curva e o segundo e o terceiro foram disputados ponto a ponto. Quando o Japão tem a bola para contra-atacar é complicado parar o time delas. Elas têm muita velocidade. Sempre me preocupo muito nas partidas contra o Japão. É uma equipe que não desiste nunca e tem muita qualidade. Foi uma vitória importante", afirmou.

A ponteira Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 16 acertos. A oposta Lorenne, com 15, e Fabiana, com 12, também se destacaram na partida. Pelo lado do Japão, a atacante Ishii marcou 12 pontos.

Em quadra, o Brasil começou jogando com Macris, Lorenne, Amanda, Gabi, Mara e Fabiana, além da líbero Leia. Ainda entraram Roberta, Sheilla e Drussyla.

