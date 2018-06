Brasil vence por 2 a 0 e avança na Copa; veja torcida em Teresina

A tarde desta quarta-feira, 27 de junho, foi de festa para os brasileiros, graças à vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia.

Em Teresina, como de costume, várias pessoas deixaram suas casas para acompanhar a partida em bares, restaurantes, shoppings e até em boates.

Acompanhe aqui os flashs da torcida na capital piauiense.



Multidão acompanhou o jogo na Ponte Estaiada. (Foto: Nathalia Amaral)

O complexo turístico da Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França foi um dos locais que concentrou um grande número de torcedores na capital.

E, apesar de a Sérvia ter apresentado um bom futebol, a torcida brasileira sofreu menos neste jogo, que foi decisivo, do que nos dois anteriores.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, após uma linda enfiada de bola de Philippe Coutinho, Paulinho tocou por cima do goleiro Stojkovic e abriu o placar do jogo.

Antes, aos 28 minutos, o Brasil teve outra boa oportunidade. Neymar deixou Gabriel Jesus na cara do gol. O atacante do Manchester City entrou na área, driblou o zagueiro, finalizou, mas acabou tendo o chute travado por um sérvio.

Valendo-se da alta estatura de seus jogadores, a Sérvia apostou bastante nas jogadas aéreas, mas a defesa brasileira conseguiu evitar uma chegada mais perigosa dos adversários em boa parte das tentativas. Ainda assim, a seleção canarinho passou por momentos de sufoco, como aos 19 minutos da segunda etapa, quando Mitrovic recebeu um cruzamento e conseguiu cabecear em direção ao gol sem que o zagueiro Fagner pudesse fazer nada. A Sérvia só não marcou seu primeiro gol graças a uma habilidosa defesa de Alisson.



A resposta veio instantes depois. Aos 22 do segundo tempo, Neymar cobrou escanteio na medida e Thiago Silva, na pequena área, saltou alto pra cabecear, sem chance de defesa.

Logo aos 9 minutos de partida, os brasileiros tiveram um susto, com a saída precoce do zagueiro Marcelo, que foi substituído por Filipe Luís. No intervalo do jogo, a CBF informou que Marcelo teve um espasmo na coluna numa tentativa de arrancada. Ele foi medicado e passa bem, mas ainda se o problema pode comprometer sua participação nos próximos jogos da Copa.













Torcida comemora primeiro gol contra a Sérvia





Cícero Portela