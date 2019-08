Brasil vence os EUA e conquista ouro no basquete feminino

A seleção brasileira do basquete feminino venceu os EUA por 79 a 73 e conquistou a medalha de ouro no Pan-Americanos de Lima, no Peru.

A partida entre as equipes foi bem disputada até a metade do último quarto, quando as brasileiras conseguiram abrir vantagem.

Com uma equipe liderada pelas experientes pivôs Érika, 37, e Clarissa, 31, as brasileiras conquistam o título no Pan pela primeira vez desde 1991. Neste sábado, o destaque foi a armadora Tainá Paixão, 27, que marcou 24 pontos.



Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo contra uma seleção americana que não contava com suas principais jogadoras, o ouro no Pan é um resultado significativo para o basquete brasileiro por quebrar uma série de resultados ruins do time feminino em grandes competições internacionais.

Nas últimas três edições de Jogos Olímpicos, não passou da primeira fase. Dentro de casa, na Rio-2016, perdeu os cinco jogos que disputou. Também esteve ausente do último Campeonato Mundial, no ano passado.

Esse foi o primeiro torneio da equipe sob o comando de José Neto, um dos técnicos mais vitoriosos do basquete masculino brasileiro com o Flamengo e que assumiu a seleção feminina há pouco mais de dois meses

Folhapress