Brasil vence Irlanda no Mundial de Curling

Brasil fechou sua participação na fase de grupos do Mundial de Curling de Duplas Mistas com uma grande virada. Aline Gonçalves e Márcio Cerquinho reverteram um 4 a 0 para vencer a dupla irlandesa Jen Ward e Eoin McCrossan por 7 a 6. A dupla brasileira termina em quarto e não avança para a próxima fase.

Os irlandeses começaram com dominando o jogo. Venceram os três primeiros ends: o primeiro por 2 a 0 e os outros dois por 1 a 0. Mas os brasileiros reagiram na quarta parcial com uma atuação espetacular. Aline Gonçalves e Márcio Cerquinho colocaram quatro pedras e empataram o jogo em 4 a 4. No quinto end, veio a virada: 5 a 4. Na sexta parcial, mais uma vitória pelo placar mínimo. Depois, Jen Ward e Eoin McCrossan fizeram 2 a 0 no penúltimo end para deixar o placar empatado em 6 a 6. No último e decisivo end, vitória magra brasileira para consolidar o triunfo sobre os irlandeses.

Márcio Cerquinho em ação no Mundial de Curling (Foto: WCF/Richard Gray)

No grupo E, Brasil ficou em quarto lugar com três vitórias - contra Alemanha, Áustria e Irlanda - e quatro derrotas - República Tcheca, Canadá, Coreia e Guiana. Os três classificados para a próxima fase foram Coreia, Canadá e República Tcheca.

Confira a campanha da dupla brasileira até o momento

1 a 6 República Tcheca

8 a 4 Alemanha

5 a 7 Canadá

8 a 5 Áustria

2 a 10 Coreia do Sul

3x6 Guiana

7x6 Irlanda

