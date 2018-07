Brasil tem uma grande equipe, mas confio na classificação, diz mexicano

O meio-campista Héctor Herrera demonstrou otimismo neste domingo para o jogo do México contra o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), em Samara, às 11h (horário de Brasília).

"Eles têm uma grande equipe, mas tenho uma grande confiança no grupo e em mim", disse Herrera em entrevista coletiva já em Samara. "Acredito que amanhã (segunda-feira) possamos fazer uma grande partida para seguir com nosso sonho, que é ganhar uma Copa do Mundo", completou.

O técnico Juan Carlos Osorio também adotou um discurso elogioso à seleção brasileira. Entretanto, aposta no jogo coletivo do México para tentar superar os comandados de Tite.

"Os jogadores do Brasil têm muitíssima experiência e muitíssima qualidade, porque jogam em ligas de primeiríssimo nível e em equipes top", afirmou o treinador. "Mas o futebol é um belíssimo esporte coletivo que sempre te dá a oportunidade de ganhar", acrescentou.

Folhapress