Brasil sediará edição do ESL One em junho de 2018

A ESL (Eletronic Sports League) anunciou nesta quarta (28) que o Brasil será sede do ESL One, uma competição mundial que reúne os melhores jogadores de Country Strike.

O evento, organizado em parceria com a Intel e outros patrocinadores, ocorre no estádio do Mineirinho, em Belo Horizonte, nos dias 15, 16 e 17 de junho deste ano. O prêmio será de U$ 200 mil (cerca de R$ 667 mil).

São Paulo recebeu ESL Pro League em 2016 (Foto: Divulgação / ESL Pro League)



Esta é a primeira vez que o Brasil recebe a etapa mais alta das competições da ESL. Em 2016, o Brasil foi sede da final da ESL Pro League Season 4, que aconteceu em São Paulo. Na época, a equipe alemã que saiu campeã se impressionou com a energia da torcida. Além disso, as pesquisas da ESL também revelaram que o evento no Brasil foi um dos favoritos do público, dando alguns motivos para que o país fosse sede do evento.

O anúncio foi feito pelo CEO da ESL Brasil, Leonardo DeBiasi. Para ele, sediar a competição coloca o país em um novo patamar no mercado de e-sports. Os narradores das partidas são nomes já conhecidos: William Lemos, o Gordox, e Bernardo Moura, o Bida.

Diferente do que normalmente acontece, o campeonato terá apenas oito equipes competindo (normalmente são 16). "É um clubinho fechado", brincou De Biasi, "quatro serão convidados e quatro serão qualificados."

Mas e a Copa?

Não é mera coincidência: o ESL One acontece no mesmo final de semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Inclusive, no dia do primeiro jogo da seleção, no domingo, 17 de junho, acontece a final do campeonato.

O motivo, De Biasi explica, é a agenda apertada dos jogadores, que se dividem entre campeonatos regionais, continentais e mundiais –no caso, o próprio ESL One, que tem outras edições em outros países do mundo, totalizando 15 cidades.

Mas calma! "A intenção não é gerar uma disputa de audiência. Vamos organizar a agenda para que seja divertido", disse o CEO. De fato, os horários, divulgados nesta quinta (28) não coincidem o jogo do Brasil.

Folhapress