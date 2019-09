Brasil estreia com vitória no Pré-Olímpico de Vôlei de Praia, na China

O Brasil estreou no torneio Pré-Olímpico de Vôlei de Praia, na cidade de Haiyang, na China, e assegurou presença na próxima fase, tanto na disputa feminina, quanto na masculina. O torneio reúne ao todo 16 duplas, e apenas duas delas, em cada gênero, vão garantir presença na Olimpíada de Tóquio no ano que vem.

Na disputa feminina, a brasiliense Ângela Lavalle e a cearense Carolina Horta venceram por 2 sets a 1 (parciais de 21/16, 18/21 e 15/7) o primeiro jogo da chave, contra as japonesas Ishii e Murakami. Mas, na partida seguinte, a dupla brasileira perdeu para a dupla italiana Menegatti e Orsi-Toth, por 2 sets a 0 (parciais 19/21 e 16/21). Com o resultado, Ângela e Carol ficaram em segundo lugar no grupo B. Na próxima fase, as brasileiras integram o grupo G, onde estão Liliana e Elsa, da Espanha, e a dupla Ittlinger e Laboureur, da Alemanha. Todas as duplas jogarão entre si e as duas mais bem colocadas seguem no torneio.

Já do lado masculino, o capixaba Andre Stein e o paraibano George Souto estrearam com derrota frente aos italianos Nicolai e Lupo: os adversários fizeram 2 sets a 0, parciais de 17/21 e 15/21. A recuperação brasileira não demorou: no embate seguinte, André e George superaram com tranquilidade os chineses Peng Gao e Yang Li, por 2 sets a 0 (parciais 21/16 e 21/18). Na próxima fase, André e George jogam pelo grupo G, onde estão também os russos Semenov e Leshukov, e os autríacos Rob Seidl e Waller. Assim como na disputa feminina, apenas os dois melhores avançam à fase seguinte.





Foto: Divulgação/CBV

E tem mais jogo logo mais: às 22h, a dupla André e George encara os austríacos Rob Seidl e Walker, no primeiro confronto da segunda fase. Em seguida, já no início da madrugada desta quinta-feira (19), os brasileiros enfrentam os russos Semenov e Leshukov.

Do lado feminino, a disputa da segunda fase do torneio terá iníco às 2h (horário de Brasília) desta quinta-feira (19): Angela e Carol encaram as espanholas Liliana e Elsa. O segundo embate do grupo G será às 4h50: a dupla brasileira enfrenta as alemães Ittlinger e Laboureur.

Agência Brasil