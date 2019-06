Brasil empata no tempo normal e força prorrogação com a França

O confronto eliminatório acontece no estádio Océane, em Le Havre, e vale vaga na próxima fase do Mundial - quem ganhar pega Espanha ou Estados Unidos nas quartas de final.



A Seleção terá seu trio de veteranas - a volante Formiga, que cumpriu suspensão na vitória em cima da Itália, a meia Marta e a atacante Cristiane - como titulares. O técnico Vadão escalou o time para começar da seguinte forma: Bárbara; Letícia, Kathellen, Mônica e Tamires; Formiga, Thaísa e Marta; Ludmilla, Cristiane e Debinha.

A França, comandada pela treinadora Corinne Diacre, começa com: Bouhaddi; Torrent, Mbock Bathy, Renard e Majri; Diani, Henry, Bussaglia e Asseyi; Gauvin e Le Sommer.

A arbitragem fica por conta de Marie-Soleil Beaudoin (Canadá), auxiliada por Princess Brown (Jamaica) e Stephanie-Dale Yee Sing (Jamaica). A arbitragem de vídeo é do italiano Massimiliano Irrati (Itália).









Diante das anfitriãs, Cristiane projeta duelo equilibrado com a França nas oitavas de final





Cristiane não se lembra da última vez que enfrentou a equipe da França em uma Copa do Mundo. O duelo aconteceu nos Estados Unidos, em 2003. Ainda pela fase de grupo, as duas seleções empataram em 1 a 1. Com 18 anos, a atleta fazia a sua terceira partida em Mundial.



No início do segundo tempo, Priscila deu lugar a Cristiane. O gol brasileiro foi feito de Kátia Cilene, no início da sua parte. Nos acréscimos, a número 9 da França, Marinette, descontou e acabou tudo igual.

- Eu não me lembro bem. Foi na minha primeira Copa do Mundo? Não lembrava! - conta.

De lá pra cá, foram 21 jogos em Copas do Mundo. Neste domingo (23), a dona da camisa 11 do Brasil - que já era dela nessa época - terá uma nova chance diante das anfitriãs da competição. Brasil e França sem enfrentam pelas oitavas de final, às 16h do Brasil (21h na França), no Stade Oceáne, em Le Havre.

- Acho que será um jogo muito equilibrado. Nós respeitamos a Seleção da França e acredito que elas nos respeitam também. Eu acho que em uma Copa do Mundo você tem que ir para o tudo ou nada. Claro que com uma estratégia, armando muito bem a equipe. Quem errar menos vai sair com a vitória - comenta Cristiane.

Passar para as quartas de final diante das donas da casa, sem dúvida, seria uma memória inesquecível para Cristiane. Memórias que só de estar na França já vem à tona. Como os tempos de Paris Saint-Germain. Sempre que perguntada sobre os dois anos atuando pelo clube, fala com muito orgulho do período no futebol francês.

- Eu acho que aqui é um futebol de muito contato, força física e isso me ajudou bastante. A característica que eu tenho é com bastante mobilidade, e acho que me ajudou muito na hora de jogar aqui - acrescenta.

Até o momento na competição, Cristiane é a artilheira da equipe brasileira com 4 gols. Confiança não falta para o jogo com as donas da casa. Se for definir o duelo, a atacante prefere resumir em uma frase: “Vamos pra cima!”. Algo mais Cristiane, impossível.

- Chegamos em uma fase que não dá mais para cometer erros, agora quem perder volta pra casa. Então acho que temos que impor o nosso melhor futebol, não tem que ter medo de nada, temos que enfrentar de igual pra igual. E vamos pra cima! - finaliza.

Agência Brasil