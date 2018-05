Brasil domina a Turquia e vence mais uma na Liga das Nações

Quando tudo parecia muito fácil, o Brasil quis sofrer um pouco mais. Mas, diante da Turquia, a seleção seguiu sua evolução na Liga das Nações. Na estreia da segunda semana da competição, em Ancara, a equipe de José Roberto Guimarães caminhava para uma vitória tranquila quando viu as donas da casa engrossarem o jogo. Mas, pelas mãos de Amanda, Tandara e Drussyla, conseguiu se impor: 3 sets a 1, parciais 25/17, 25/19, 23/25 e 25/21.

O rival preocupava. Na primeira semana, a Turquia havia vencido rivais de peso – Itália, Estados Unidos e Polônia. A não ser pelo terceiro set, porém, pouco ameaçou o Brasil. A seleção de Zé Roberto, então, chega à terceira vitória na competição, com apenas uma derrota.

Tandara, com 25 pontos, foi o grande nome da partida. Drussyla, que entrou muito bem a partir do segundo set, fechou com 16. Amanda também fez mais um bom jogo e terminou com 11. Pela Turquia, Dundar, com 14, e Baladin, com 10, foram as principais armas do time da casa.

A seleção volta à quadra nesta quarta-feira, às 8h (horário de Brasília). A equipe encara a Argentina, que perdeu para a República Dominicana por 3 a 0 no outro jogo da chave. O SporTV transmite a partida ao vivo.

Brasil dominou a Turquia nesta terça-feira (Foto: Divulgação/FIVB)

Foi um início feio. Erros de um lado, erros do outro, e nenhum time parecia num dia muito inspirado. O Brasil, porém, foi mais eficiente. Abriu 4/1, depois 6/3, e não se intimidou diante da torcida local. As turcas até ameaçaram reagir, mas foi a seleção de Zé Roberto que disparou. Ao se aproveitar das falhas de recepção das rivais, o time brasileiro abriu 13/6 com facilidade. Tandara, a cada pancada, afundava ainda mais o time europeu. No fim, Adenízia fechou a conta do primeiro set: 25/17.

Na volta à quadra, Zé Roberto manteve o planejamento da primeira semana. Ainda em busca de sua melhor forma, Gabi deixou a partida para a entrada de Drussyla. Mas foi Adenízia quem abriu a contagem. Assim como na parcial anterior, o Brasil conseguiu construir uma boa vantagem logo de início. A Turquia, porém, reagiu. Logo diminuiu a diferença e conseguiu chegar ao empatem 17/17. No bloqueio para fora de Amanda, chegou à virada. Zé Roberto viu bola no chão no ataque anterior e pediu desafio. Tinha razão. O lance acordou a seleção – e, junto, Drussyla. A ponteira cresceu em quadra e emendou seis dos últimos sete pontos para levar o set: 25/19.

Assim como na partida contra a Sérvia, na semana anterior, Amanda foi uma das melhores em quadra (Foto: Divulgação/FIVB)

Diante de sua torcida, a Turquia quis se mostrar mais forte. Na abertura do terceiro set, se aproveitou do cochilo brasileiro para disparar no placar. Abriu 8/3 e pareceu dar ao jogo um novo rumo. Não foi bem assim. O Brasil voltou a crescer e não demorou a tomar a frente. Com boas atuações de Amanda e Drussyla, a seleção voltou ao jogo. Mas a Turquia se impôs na marra. Pelas mãos de Boz, fechou o terceiro set e se manteve viva na briga: 25/23.

A Turquia quis seguir no mesmo ritmo. Durante o início do quarto set, se manteve na briga e forçou a seleção a buscar mais. Mas a equipe de Zé Roberto conseguiu. O time brasileiro, pelas mãos de Tandara, voltou a abrir diferença. As turcas ainda tentaram buscar, mas foi em vão. No fim, o Brasil impediu a reação e fechou em 25/21.

Globo Esporte