Brasil disputa, hoje, com Peru 1º lugar do grupo A pela Copa América

O Brasil defende hoje (22) contra o Peru a liderança do grupo A na última rodada da primeira fase da Copa América. A partida será às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Os brasileiros têm o mesmo número de pontos (4) que os peruanos, mas estão à frente devido ao saldo de gols: três, um a mais que o Peru.

A seleção canarinho precisa vencer para terminar na primeira colocação sem depender do resultado do outro jogo do grupo – Bolívia x Venezuela - também às 16h, mas no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Isso porque os venezuelanos têm 2 pontos e podem chegar a 5 se vencerem os bolivianos.



Por isso, o Brasil pode tanto terminar em primeiro como em terceiro do grupo. Se o Brasil vencer, termina em primeiro. Se empatar o jogo, pode ainda assim terminar em primeiro, desde que a Venezuela não ganhe da Bolívia com uma diferença de quatro gols ou mais.

Combinação de resultados

Se perder o jogo, o Brasil pode ficar em segundo ou em terceiro lugar, dependendo da combinação de resultados dos dois jogos.

Para garantir sua classificação ainda hoje, o Brasil precisa ficar na primeira ou na segunda colocação.

Se chegar em terceiro lugar, a seleção brasileira ainda dependerá dos resultados dos outros grupos, que serão decididos amanhã (23, grupo B) e na segunda-feira (24, grupo C).

Pelo regulamento da Copa América, classificam-se para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos, além dos dois mais bem classificados entre os terceiros colocados.

Vitor Abdala/ Agência BrasilAdriana MagalhãesSandy Swamy