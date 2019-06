Brasil cumpre papel e atropela Honduras diante de estádio vazio

O clima não era exatamente de teste. O estádio Beira-Rio tinha boa parte de suas arquibancadas vazias, com apenas 16.521 torcedores presentes, e o adversário, extremamente frágil, ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. Nesse cenário, a seleção brasileira fez o que dela se esperava em seu último amistoso preparatório para a Copa América, neste domingo (9), e derrotou Honduras por 7 a 0.



Com um público bem baixo para um jogo da equipe nacional, os favoritos se impuseram antes mesmo da expulsão de Quioto e rapidamente abriram dois gols de vantagem. Aqueles que se dispuseram a pagar de R$ 80 a R$ 450 em valores integrais dos bilhetes para ver um time sem Neymar assistiram a um bom jogo coletivo - diante, repita-se, de um adversário fraco.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Mais uma vez, a seleção não conseguiu terminar o amistoso sem feridas. Depois de perder Neymar por toda a Copa América na vitória por 2 a 0 sobre o Qatar, na última quarta-feira (5), Tite viu Arthur sofrer uma forte pancada no joelho direito. Foi essa jogada que gerou a expulsão de Quioto e fez o ex-jogador do Grêmio ser substituído em Porto Alegre.

Àquela altura, o triunfo já estava bem encaminhado. Logo aos sete minutos, jogada muito bem trabalhada por Daniel Alves e Richarlison foi concluída em cabeceio de Gabriel Jesus - gol anulado e depois confirmado pelo árbitro de vídeo. Seis minutos depois, Thiago Silva desviou cobrança de escanteio de Philippe Coutinho, arrancando vibração efusiva de Tite.

O treinador não se comportava como se estivesse em um jogo amistoso fácil. Além de comemorar bastante os gols, o gaúcho reclamou muito com a arbitragem, especialmente quando os jogadores de Honduras cometeram faltas duras em sequência. Aquela cometida por Quito, aos 29 minutos, deixou a possibilidade de goleada ainda mais escancarada.

Folhapress