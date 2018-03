Botafogo vence o Flamengo e se classifica para a final do Carioca

O Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, e se classificou para a final do Campeonato Carioca. O gol da partida foi marcado por Luiz Fernando, que venceu a timidez e provocou o rival na comemoração. Ele colocou os dedos no nariz em clara provocação ao "cheirinho de hepta", criado pelo rival em 2016, quando viu o Palmeiras ser campeão do Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo conseguiu a revanche em relação ao que aconteceu no ano passado. Na semifinal de 2017, o Flamengo chegou com a mesma vantagem do empate, ganhou por 2 a 1 e se classificou para a decisão.

(Foto: Ide Gomes/Framephoto/Folhapress)



Na final, o Botafogo, que não é campeão desde 2013, tentará o 21º título estadual de sua história. O adversário sai da partida entre Fluminense e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira, também no Maracanã. A decisão será disputada em dois jogos: 1º e 8 de abril.

Mal começou o jogo, e um lance polêmico chamou logo a atenção. Aos 16min, em ataque do Botafogo, Moisés cruzou para a grande área, e Carli tentou a infiltração. Ao iniciar a corrida, levou uma pancada de Diego na boca do estômago e caiu ao chão.

Em jogo truncado, as bolas aéreas eram boa alternativa para tentar abrir o placar. O Botafogo foi o primeiro a levar perigo com Igor Rabelo. O zagueiro do Botafogo subiu mais que os adversários e cabeceou firme para boa defesa de Diego Alves.

O Flamengo respondeu na mesma moeda. Apesar de estar melhor em campo, o Rubro-negro tinha dificuldade de crias boas oportunidades e abusou das bolas aéreas. O gol quase saiu aos 24min, quando Réver desviou no segundo pau e Willian Arão completou, mas mandou para fora.

O lance animou o Flamengo, que passou a pressionar o Botafogo. Lucas Paquetá mostrou talento ao driblar Marcinho e cruzar na medida para Vinicius Jr, que estava preparado para mandar de cabeça para o gol. Igor Rabello, no entanto, interveio no último segundo e evitou a finalização.

Quando estava pior no jogo, o Botafogo encaixou contra-ataque mortal. Aos 38min, Rodrigo Lindoso roubou bola e fez passe com categoria para Marcinho. O lateral direito foi até a linha de fundo e rolou para Luiz Fernando, de frente, fuzilar a meta de Diego Alves. Na comemoração, o atacante tapou o nariz com os dedos, fazendo uma provocação ao "cheirinho de hepta", criado pelo rival na temporada 2016, quando perdeu título para o Palmeiras.

Paulo César Carpegiani mudou no intervalo, mas o Flamengo seguiu da mesma forma em campo. Tanto que as principais jogadas ofensivas vinham através de cruzamentos para área. Aos 13min, Lucas Paquetá cabeceou firme, mas Jefferson fez defesa tranquila.

Em desvantagem, o Flamengo se jogou ao ataque com o passar do tempo. E Vinicius Júnior teve grande oportunidade para empatar. O jovem rubro-negro viu a bola sobrar limpa para ele dentro da área, mas vacilou na finalização e acabou 'furando'.

A pressão aumentava a cada minuto e o gol do Flamengo parecia questão de tempo apesar da entrega defensiva do Botafogo. Após cruzamento da direita, Henrique Dourado se antecipou à zaga e cabeceou firme na trave direita de Jefferson.

Aos 38min do segundo tempo, Geuvânio viveu seu grande momento na partida após entrar no intervalo. O apoiador dominou a bola na entrada da área e finalizou no capricho. A bola saiu plea direita de Jefferson, que só olhou. No fim, o placar magro classificou o Botafogo para a decisão.

Folhapress