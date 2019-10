Botafogo vence CSA e respira na luta contra o rebaixamento

O Botafogo fez o dever de casa e venceu o CSA, nesta segunda-feira (21), por 2 a 1, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro triunfo sob o comando do técnico Alberto Valentim, que assumiu a equipe contra o Vasco. Luciano Castán (contra) e Igor Cássio marcaram para o Alvinegro, e Ricardo Bueno descontou para os visitantes.

O resultado é fundamental para o Botafogo na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, o time chega aos 33 pontos e se mantém na 13ª posição do Brasileiro. O Alvinegro volta a campo no domingo, quando visitará o Grêmio, em Porto Alegre.

O CSA, por sua vez, se mantém com 26 pontos na 18ª colocação. Os alagoanos voltam a campo no domingo para encarar o líder Flamengo, no Maracanã. A distância para se livrar do grupo dos últimos quatro colocados, contudo, aumentou. Agora, a equipe está a três pontos do Fluminense, o 16º colocado.

O Botafogo mostrou uma postura diferente com Alberto Valentim. Assim como ocorreu contra o Vasco, o time apostou em uma marcação alta, apertando a saída de bola do CSA. Além disso, era visível a maior participação de jogadores em quantidade no campo ofensivo. Triangulações, passes curtos e muita movimentação. O Alvinegro teve bom início de partida.

O gol parecia questão de tempo. E foi realmente o que aconteceu. Em boa jogada pelo lado direito, Luiz Fernando foi acionado em profundidade e invadiu a área. Ele fez o cruzamento e viu a bola desviar em Luciano Castán e trair o goleio João Carlos: 1 a 0.

O gol mudou o ritmo da partida. É que o Botafogo mudou a proposta e parou de realizar a marcação alta e entregou a bola para o adversário. Esperava no campo de defesa até o CSA cometer um erro e proporcionar o contra-ataque. As chances ficaram raras e o bom futebol do Alvinegro desapareceu.

Chamar o CSA para o campo de defesa representa também correr alguns riscos. E isso aconteceu no último minuto do primeiro tempo. O time visitante levou perigo ao gol de Gatito em duas oportunidades. Apodi arriscou de longe e exigiu defesa do goleiro. Na cobrança de escanteio o paraguaio evitou mais uma vez gol dos alagoanos.

O Botafogo iniciou o segundo tempo em cima do CSA e quase ampliou o placar em uma blitz nos minutos iniciais. Em jogada pela esquerda, Valência levantou na área, João Paulo ajeitou de cabeça e Victor Rangel bateu de primeira para boa defesa de João Carlos.

Em desvantagem, o CSA se lançou ao ataque e passou a pressionar o Botafogo, que aceitou passivamente a situação. Em cobrança de escanteio, Yuri dividiu lance, mas acabou batendo com a mão na bola. Ricardo Bueno bateu com força, Gatito chegou a tocar na bola, que bateu na trave e entrou: 1 a 1.

O péssimo resultado do Botafogo não durou muito tempo. Três minutos após o gol alagoano, Gabriel acertou lançamento longo, e Igor Cássio, que havia acabado de entrar, dominou com categoria e finalizou forte para fazer o segundo do Alvinegro. Gol que garantiu a vitória dos donos da casa.

