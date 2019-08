Botafogo tenta tirar pontos do Inter em ressaca pós-Libertadores

O Botafogo visita o Internacional às 21h deste sábado (31), no Beira-Rio, buscando recuperar os pontos perdidos na rodada passada do Campeonato Brasileiro, no empate sem gols com a Chapecoense, que frustrou torcedores no Engenhão e rendeu vaias.

O compromisso da vez soa oportuno para o time carioca correr atrás do prejuízo, já que terá pela frente um Inter em ressaca pela queda recente na Taça Libertadores e que usará reservas em campo -uma vez que prioriza duelo da próxima quarta (4), contra o Cruzeiro, valendo ida à final da Copa do Brasil.

Os botafoguenses, no entanto, negam ver fragilidade no adversário. "Independentemente de quem vai jogar, o Inter é uma equipe grande. Com esse mesmo time alternativo, eles venceram o Fortaleza fora de casa", alertou o volante Gustavo Bochecha, que, ainda assim, decretou: "A gente vai lá para vencer".



Foto: Reprodução/Instagram

Dentro do Inter, a visão é semelhante. "Essa vontade que ficou de avançar (na Libertadores) é o que vamos transformar em combustível, sentimento e total determinação nesses próximos jogos", disse o goleiro Marcelo Lomba, que, apesar do discurso empenhado, deverá ser poupado contra o Botafogo.

Dos colorados que atuaram contra o Flamengo na última quarta (28), apenas Nico López e Sarrafiore, utilizados já no segundo tempo da partida, deverão atuar contra os cariocas. Lesionado, o lateral-esquerdo Natanael, que estava na formação alternativa da rodada anterior, na derrota para o Goiás, dará lugar a Erik.

Já o Botafogo levará a campo o que tiver de melhor à disposição, o que não inclui o atacante Rodrigo Pimpão, ainda desfalque por sentir dores no pé direito. Em contrapartida, o volante Cícero, liberado após cumprir suspensão, voltará à formação titular.

Folhapress