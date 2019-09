Botafogo sonha em crescer no 2º turno do Brasileirão

Com oito vitórias, três empates e oito derrotas, o Botafogo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no meio da tabela, em 10º lugar, com 27 pontos. Para o técnico Eduardo Barroca, o alvinegro carioca pode evoluir.

“Saio bastante satisfeito com a forma como esses jogadores estão trabalhando, se dedicando e honrando a camisa do Botafogo. A gente tem tudo para crescer mais neste segundo turno”, frisou Barroca.

No último sábado (14), a equipe carioca empatou em 0 a 0 contra o Ceará. Apesar do domínio e da pressão do Vozão diante de 20 mil torcedores na Arena Castelão, em Fortaleza, os cearenses não conseguiram superar o goleiro Gatito Fernandes. Se a defesa foi bem, não se pode dizer o mesmo do ataque. O Botafogo criou apenas duas oportunidades de gol ao longo de toda a partida, mas não faltou esforço dos atletas alvinegros.

“Esses jogadores estão de parabéns. Teve jogador vomitando; se entregou tanto que chegou passando mal no vestiário”, contou Barroca, que ainda comentou sobre a crise financeira que atinge o clube, provocando o constante atraso de salários.

“Para tudo andar bem, o triângulo tem que estar bem, que é direção, comissão técnica e jogadores. A gente, comissão técnica e jogadores, vamos trabalhar, dar o nosso melhor. Uma partida que jogamos abaixo, temos que reconhecer que não foi bom. Mas o empate fora de casa não é ruim", amenizou o treinador.

O Botafogo vai ter quatro tricolores pela frente nas próximas rodadas do Brasileirão. O primeiro é o São Paulo, neste sábado (21), em jogo às 11h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Depois, os cariocas vão ao Nordeste para enfrentar Bahia e Fortaleza. No retorno ao Rio, o Fogão faz o clássico carioca contra o Fluminense.

Folhapress