Botafogo prepara festa de despedida para Jefferson

Ídolo do Botafogo, Jefferson está decidido a pendurar as luvas no fim dessa temporada. A decisão foi tomada no início do ano e sequer chegou a se cogitar uma mudança de ideia. A fase era complicada, mas a sequência de cinco jogos sem perder -com quatro vitórias- deixou o clube em situação tranquila para promover uma bela despedida para o goleiro.

O último jogo da equipe alvinegra no Rio de Janeiro na atual temporada ocorrerá na próxima segunda-feira (26) contra o Paraná, no Nilton Santos. Com os dois times sem maiores objetivos na tabela de classificação, o Botafogo usará esse resto de semana para colocar em prática os preparativos da homenagem a Jefferson.

Ainda não está confirmado, mas tudo indica que Jefferson será o titular da partida. O técnico Zé Ricardo se mostrou inclinado a dar essa oportunidade ao goleiro em forma de homenagem. Ainda que Gatito esteja em melhor momento, o experiente goleiro é conhecidamente um grande jogador e não há qualquer preocupação.

"Certamente a gente tem este pensamento, mas vamos tomar a decisão com calma. O Gatito fez mais uma grande partida. A gente vai tomar a melhor decisão, mas claro que o Jefferson merece pelo grande goleiro que é e por todo serviço que prestou no Botafogo", disse o treinador Zé Ricardo.

O departamento de marketing do Botafogo já prepara homenagens para Jefferson, mas mantém os detalhes em segredo para não estragar a surpresa da torcida. O que deve ser mantida é a promoção de ingressos a R$ 2,50. A diretoria fará um trabalho de convocação da torcida para que o Nilton Santos receba um público digno da despedida de um ídolo.

Jefferson tem 458 jogos e se tornou nesta temporada o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. O ídolo mais recente da história do Glorioso fica atrás apenas de Garrincha (612) e Nilton Santos (721).

