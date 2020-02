Botafogo oficializa Paulo Autuori como novo técnico

O Botafogo oficializou a contratação de Paulo Autuori como novo treinador da equipe principal nesta quarta-feira (12). Ele substitui Alberto Valentim no cargo, demitido após derrota por 3 a 0 para o Fluminense no último domingo (9), pelo Campeonato Carioca.



Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo para anunciar a chegada do novo técnico. "Bem-vindo de volta pra casa, Paulo Autuori!", escreveu o Botafogo na legenda. Esta será a quarta vez do treinador em General Severiano —ele tem ainda um trabalho como preparador-físico.

Em 1995, Autuori foi o comandante na conquista do Campeonato Brasileiro, um dos títulos mais emblemáticos da história do time alvinegro. O vídeo usado para o anúncio oficial, inclusive, foi um trecho do filme "95", em que o treinador lembra daquela passagem pelo clube.

Quando iniciou a procura por um substituto de Valentim, o Botafogo estabeleceu um teto salarial de R$ 200 mil para o novo profissional, por causa do orçamento apertado. Com essa decisão, o clube já descartou diversas possibilidades. A direção ainda buscava alguém identificado com o clube, caso de Autuori.

