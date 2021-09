Botafogo não fica atrás dos outros times e ganha patrocínio de casa de apostas

O Botafogo anunciou a sua mais nova parceria, e agora o alvinegro se juntou ao grupo de times brasileiros que contam com uma operadora de apostas esportivas como patrocinador. O novo mecenas do clube é a EstrelaBET, e segundo a companhia, que pertence ao Grupo Stars, o acordo entre empresa e clube é válido até o final da atual temporada. E apesar da marca da casa de apostas ter sido inserida inicialmente na manga manto do Fogão, em breve o slogan irá ocupar o espaço máster do uniforme (peito) nas próximas partidas.



De acordo com o CEO do Botafogo, Jorge Braga, a equipe está vivendo um momento de transformação interna e reestruturação, no qual, a diretoria tem buscado uma nova maneira de gerir o clube carioca, com o foco em valorizá-lo e deixá-lo mais atrativo para o mercado de investimentos. E foi dessa forma que eles conseguiram fechar uma parceria com a EstrelaBET, uma empresa que certamente irá ajudar a alavancar o alvinegro e associar a equipe a um segmento que está em pleno desenvolvimento no país.

A primeira aparição do patrocínio no manto do alvinegro ocorreu na partida contra o Londrina, realizada no estádio Nilton Santos e válida pela Série B do Brasileirão. E o contrato fechado entre as partes também prevê a exploração de propriedades que vão desde a promoção de marketing, criação de conteúdos em canais digitais, assim como a geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos do Botafogo.

Segundo o CEO da EstrelaBET, João Gercozzi, “Queremos explorar o entretenimento das apostas com a paixão do torcedor, que encontrará na EstrelaBET uma parceira para não só aumentar a adrenalina de cada jogo, mas que caminhará junto ao Botafogo”.

Com a adição do Fogão, agora são mais de 30 clubes entre a Série A e B do Campeonato Brasileiro que têm uma operadora de jogatina como patrocinadora, e com uma variedade tão grande de plataformas atuantes no país, é possível que o torcedor fique perdido e sem saber qual utilizar para dar algum palpite no seu time de coração. Dessa forma, o site de apostas net compila as informações relacionadas às principais operadoras do mercado, apontando as suas vantagens e desvantagens, assim como disponibilizando uma guia para novos usuários e uma lista de bônus e promoções.





Diretor do alvinegro feliz da vida

Lênin Franco, Diretor de Negócios do Botafogo, está mais feliz que nunca com o acordo fechado com a operadora, e manifestou toda a sua satisfação em trabalhar com a marca e associá-la ao Fogão. “É com muita alegria que o Botafogo inicia essa parceria com a EstrelaBET, que tem tudo para dar certo”, disse o executivo.

Ele ainda acrescentou que espera uma parceria duradoura, e que esse acordo é um símbolo claro de toda a dedicação e trabalho incessante dessa nova gestão do clube, e como eles têm lutado para valorizar a marca Botafogo. E segundo Lênin, “conseguimos fechar um patrocínio para as mangas da camisa com um valor superior ao anterior, feito quando o Clube estava na Série A do Brasileiro”,

O diretor operacional da casa de apostas, Felipe Fraga, aponta que o Fogão é um clube com uma imensa tradição e uma história repleta de glórias, que tem uma torcida apaixonada que o está sempre apoiando. E com isso, ele não tem dúvidas que neste ano o time conseguirá o acesso para a Série A, lugar que é a casa do alvinegro.





Presente no jogo da seleção

Além do time carioca, recentemente a operadora também investiu numa ação durante o jogo da seleção brasileira. A partida em questão foi contra o Peru, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E a marca da casa de apostas apareceu nas placas de publicidade que ficam posicionadas ao redor do campo.

