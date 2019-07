Botafogo conta com R$ 35 milhões em vendas para evitar novas dívidas

Em crise financeira, o Botafogo tenta levantar um mínimo de dinheiro para fechar o ano sem criar novas dívidas. No planejamento da diretoria, o clube terá que realizar a venda de dois jogadores para alcançar a quantia de R$ 35 milhões -evidentemente que o valor pode ser alcançado com apenas uma negociação, mas dependeria de um grande negócio.

Gatito é o principal nome. O goleiro está muito valorizado após se destacar na Copa América com o prêmio de melhor jogador em campo em todos os jogos que disputou. O Porto é o maior interessado e iniciou conversas com o estafe do goleiro para levá-lo a Portugal. O paraguaio não esconde a felicidade de ter a chance de voltar à Europa, mas depende de uma boa oferta para o Botafogo, que precisa de dinheiro.

Apesar da grande qualidade de Gatito, a posição não está entre as que mais rende dinheiro no futebol. Além disso, os 31 anos do atleta fazem com que o valor da negociação não seja suficiente para alcançar os R$ 35 milhões desejados pela diretoria para fechar o ano com tudo em dia.

Além de Gatito, o Botafogo tem outros jogadores que podem render um reforço aos cofres do clube: Luiz Fernando, Alex Santana e Ezequiel. O primeiro não vive seu melhor momento, mas tem grande potencial de venda. Já o segundo teve grande primeiro semestre e pode ser negociado.

Por fim, Ezequiel é quem mais agita o mercado. Ele tem apenas 21 anos, idade limite desejada pelos europeus com o objetivo de desenvolver os jogadores. Ele tem se destacado no Sport, com grande número de assistências na temporada, e pode nem mesmo voltar ao Botafogo.

Vale ressaltar que o Botafogo tem encontrado dificuldade de vender atletas no mercado da bola. As últimas negociações ocorreram no mercado interno, para Palmeiras e Atlético-MG, com Matheus Fernandes e Igor Rabello, respectivamente.



UOL/FOLHAPRESS