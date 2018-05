Botafogo busca recuperação diante da boa fase do rival Vitória

O Botafogo enfrenta o Vitória neste domingo, às 16h, no Engenhão, em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O time carioca tem uma campanha regular (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), mas foi derrotado pelo América-MG, fora de casa, na rodada passada.

Um dos problemas para o Botafogo voltar a vencer é a boa fase do adversário. Após um início ruim. O Vitória encaixou dois triunfos seguidos (contra Vasco e Ceará) e deixou a zona de rebaixamento. Com oito pontos, o time carioca tem apenas um a mais que os baianos.

Valentim intensifica finalizações por melhor rendimento (Foto: Divulgação/Botafogo/Vitor Silva)

Em campo, o Botafogo não poderá contar com o zagueiro Joel Carli, suspenso. Ele será substituído por Yago, contratado do Corinthians. Nas demais posições, não deve haver muita surpresa em relação ao time que vem sendo utilizado pelo técnico Alberto Valentim.

Uma das preocupações do treinador é com o setor ofensivo. Nas seis partidas disputadas até agora, o Botafogo marcou apenas seis gols e vem sofrendo críticas pelo baixo aproveitamento do ataque. "Precisamos melhorar esses números. Mas não é culpa só dos três da frente. A gente precisa fazer com que a bola chegue", justificou o treinador.

Do outro lado, o Vitória não terá à disposição sua zaga titular. Kanu está suspenso, e Walisson Maia se lesionou. Com isso, Aderllan e Ramon vão compor o setor. O time de Vagner Mancini chega à partida após ser eliminado na Copa do Nordeste. O empate sem gols com o Sampaio Corrêa na quinta-feira (24), no Barradão, deixou a equipe rubro-negra fora, pois havia perdido por 3 a 0 na ida.

Folhapress