Borja vai defender a Colômbia na Copa; Cuellar fica fora de lista final

O técnico José Perkerman definiu nesta segunda-feira o grupo dos 23 jogadores da Colômbia para a Copa do Mundo, e a lista atinge diretamente o futebol brasileiro. O comandante argentino manteve o centroavante Miguel Borja (Palmeiras) no elenco, enquanto o volante Gustavo Cuellar (Flamengo) acabou fora no último dia de inscrições para o Mundial.

Além de Borja, outro jogador ligado ao Palmeiras que está no grupo colombiano é Yerry Mina. Atualmente no Barcelona, o campeão brasileiro de 2016 pelo clube alviverde está entre os zagueiros convocados por Pekerman, que priorizou, aliás, atletas "europeus".



Dos 23 nomes, 14 atuam na Europa. Os destaques ficam por conta do goleiro David Ospina, do Arsenal; o zagueiro Davinson Sánchez, do Tottenham; os meio-campistas James Rodríguez, do Bayern de Munique, e Juan Cuadrado, da Juventus; e dos atacantes Falcao García, do Monaco, e Carlos Bacca, do Villarreal.

Mantido no grupo dos 23, Borja será o único representante do Palmeiras na Copa do Mundo da Rússia. O atacante colombiano é o 25º atleta da história palmeirense e segundo colombiano a disputar o torneio mais importante do calendário do futebol mundial.

Antes do camisa 9 da equipe comandada por Roger Machado, o Palmeiras viu Freddy Rincón representar a Colômbia enquanto vestia a camisa alviverde. O meio-campista foi chamado como "palmeirense" para a Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos.

Preterido por Pekerman da lista final, Cuellar agora está liberado para reforçar novamente o Flamengo. O volante deve retornar ao líder do Brasileirão no clássico desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Fluminense.

A Colômbia se encontra no Grupo H do torneio ao lado de Polônia, Senegal e Japão. A estreia do time sul-americano, eliminado somente nas quartas de final de 2014 para o Brasil, está marcada para o dia 19 de junho, contra os japoneses.

Confira os convocados da Colômbia para a Copa:

Goleiros: David Ospina (Arsenal-ING), Jose Cuadrado (Once Caldas-COL) e Camilo Vargas (Deportivo Cali-COL)

Defensores: Cristian Zapata (Milan-ITA), Oscar Murillo (Pachuca-MEX), Santiago Arias (PSV-HOL), Yerry Mina (Barcelona-ESP), Johan Mojica (Girona-ESP), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG) e Davinson Sánchez (Tottenham-ING)

Meio-campistas: Wilmar Barrios (Boca Juniors-ARG), Carlos Sánchez (Espanyol-ESP), Abel Aguilar (Deportivo Cali-COL), James Rodríguez (Bayern de Munique-ALE), Juan Cuadrado (Juventus-ITA), Mateus Uribe (América-MEX), Jefferson Lerma (Levante-ESP), Juan Quintero (River Plate-ARG)

Atacantes: Miguel Borja (Palmeiras-BRA), Falcao García (Monaco-FRA), Carlos Bacca (Villarreal-ESP), Luis Muriel (Sevilla-ESP) e Jose Izquierdo (Brighton-ING)

Folhapress