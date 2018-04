Bolt escreve mensagem enigmática sobre aposentadoria

Fora das pistas desde o Mundial de Atletismo do ano passado, Usain Bolt postou uma mensagem enigmática no Twitter e imediatamente despertou a atenção dos fãs, que começaram a cogitar a chance de retorno do atleta às competições. A mensagem do velocista contou com mais de 14 mil reações em um espaço de oito horas.

Sem se estender no assunto, Bolt comentou sobre a própria saída do esporte; o astro do atletismo até o momento nunca demonstrou qualquer vontade de voltar a competir. "Eu me aposentei cedo demais? Hum...", escreveu a estrela jamaicana.

Mesmo sem competir desde agosto do ano passado, a superestrela jamaicana ainda mantém grande exposição na mídia. Presente nos Jogos da Comunidade Britânica como espectador, Bolt assegurou à mídia inglesa que não pensa em retornar ao esporte.

Hoje com 31 anos, o jamaicano deixou as pistas como o "homem mais rápido do mundo". Entre todas as conquistas, Bolt tem as oito medalhas de ouro olímpicas e as 11 em campeonatos mundiais como as maiores honrarias da vitoriosa carreira no atletismo.

