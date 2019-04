Bolsonaro anuncia pagamento de Bolsa Atleta cortado por Temer

Com a publicação de 3.142 nomes de atletas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11), o governo Jair Bolsonaro (PSL) cumpriu a única meta estabelecida para o esporte nos 100 primeiros dias de gestão e contemplou aqueles que haviam sido cortados do programa Bolsa Atleta nos últimos dias do governo Michel Temer (MDB).



Na ocasião, 3.058 atletas entraram na lista de beneficiados pelo pagamento de bolsas. Com a redução de orçamento do programa de R$ 79,3 milhões para R$ 53,6 milhões, mais da metade dos esportistas que se encaixavam na lista de parâmetros para receber o recurso tinha ficado de fora.

O critério adotado na época foi interromper a lista quando acabasse o dinheiro. Dessa forma, acabaram priorizadas as categorias olímpica/paraolímpica e internacional em detrimento da nacional (cortada pela metade), estudantil e base (eliminadas no edital de dezembro).

Nesta quinta, passaram a fazer parte do programa 2.491 atletas da categoria nacional, 381 da estudantil e 257 da base.

Segundo a Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, o Bolsa Atleta terá reforço de R$ 70 milhões no seu orçamento. Ainda não foi detalhado de onde sairá essa verba.

Desde que assumiu o cargo, o secretário Marco Aurélio Vieira sempre elogiou o programa, criado durante o governo Lula (PT), em 2005, e tratou a recomposição do seu orçamento como prioridade do início da gestão.

Em entrevistas recentes, ele indicou que seriam feitos cortes na próxima edição do Bolsa Pódio, que beneficia a elite do esporte nacional.

O edital da categoria pódio é publicado de forma separada. As últimas edições são de agosto e setembro deste ano e beneficiaram 127 atletas olímpicos e 143 paraolímpicos.





AS CATEGORIAS DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Pódio (R$ 5.000 a R$ 15 mil por mês)

Atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial da sua modalidade ou prova

Olímpica ou paraolímpica (R$ 3.100)

Atletas que representaram o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos e participam anualmente de competições mundiais

Internacional (R$ 1.850)

Atletas que em 2017 obtiveram até a terceira colocação em campeonatos continentais ou mundiais

Nacional (R$ 925)

Atletas que obtiveram até a 3ª colocação no evento máximo da temporada nacional de 2017

Estudantil (R$ 370)

Atletas de 14 a 20 anos que obtiveram até a 3ª colocação nos jogos estudantis nacionais de 2017

Base (R$ 370)

Atletas de 14 a 19 anos indicados por confederações e que obtiveram até a 3ª posição em eventos de 2017

