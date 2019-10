Boca Juniors tem Felipão e Renato Gaúcho na mira para 2020, diz jornal

O técnico do Boca Juniors, Gustavo Alfaro, surpreendeu a todos ao dizer, depois da eliminação do Boca Juniors contra o River Plate, que se despedirá do clube após a Superliga. De acordo com o jornal Olé, nomes estrangeiros vêm sendo cotados pela diretoria do time argentino, com Luis Felipe Scolari e Renato Gaúcho na mira.

Segundo o colunista do Olé Leandro Contento, a diretoria já não vê com maus olhos chamar técnicos que não sejam argentinos -até pela indisponibilidade de certos nomes locais, como Maradona, Gareca e Palermo.





Ele cita José Mourinho como a "ideia mais louca" dentro do clube -ele está sem clube depois da demissão pelo Manchester United - e passa pelos brasileiros. Diz que Felipão "sempre esteve na mira" e que Renato Gaúcho, com seu "grande trabalho no Grêmio, não fica muito atrás".

O Boca deve aguardar o final da Superliga e o desligamento oficial de Alfaro para falar abertamente sobre uma troca no comando. O time enfrenta o Lanús na quinta-feira (31).

Folhapress