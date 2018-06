Boa Vista Open de tênis teve piauiense no pódio

O torneio Boa Vista Open de tênis se encerrou no sábado (9), com a grande final entre o baiano Evaldo Neto e o atle­ta Lucas Castelo Branco, do Piauí, medindo forças na qua­dra da radical tênis Teresina e o atleta da Bahia garantiu o título de campeão. A competi­ção reuniu atletas de várias re­giões do Brasil, com represen­tantes do Ceará, Pernambuco, Sergipe.

Os dois atletas que chega­ram até a final atualmente treinam e atuam fora do país. O piauiense Lucas Castelo Branco, 21, estuda em Okla­homa, nos Estados Unidos e está de ‘de férias’ em Teresina. O presidente da Federação Piauiense de Tênis, Fábio En­cina, falou sobre o bom nível da competição.



O piauiense Lucas Castelo Branco estuda nos Estados Unidos e está de "de férias" em Teresina (Foto: Divulgação)



“Foi um campeonato e tan­to, que serviu principalmente para fomentar a modalidade no estado e atraiu muitos bons nomes. Contamos com um bom público durante todos os dias do evento, além de con­tar com partidas de alto nível tendo os atletas destaques em seus estados disputando o tí­tulo”, disse.

A competição distribui qua­se 15 mil reais em prêmios o que foi um atrativo e mais. O atleta vencedor do torneio, Evaldo Neto, da Bahia, tam­bém tem uma experiência fora do país. A movimentação no tênis piauiense segue, e na noi­te de ontem (11) teve início as disputas da 3ª etapa do Cir­cuito Teresinense com 15 jo­gos acontecendo nas quadras da radical tênis. A intenção segundo o presidente Fábio Encina, é manter o calendário movimentado.

“Estamos com as etapas do campeonato piauiense bem distribuídas ao longo do ano. Sabemos que nem sempre dá para realizar uma competição de grande porte como o Boa Vista Open, mas teremos sem­pre atletas em movimentação e até o final do ano vamos ten­tar sediar mais uma competi­ção com atletas de fora”, frisou Fábio Encina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia